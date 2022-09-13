https://sputnikarabic.ae/20220913/أوشاكوف-بوتين-سيبحث-مع-أردوغان-على-هامش-قمة-شنغهاي-صفقة-الحبوب-والقضايا-الثنائية-1067682770.html
أوشاكوف: بوتين سيبحث مع أردوغان على هامش قمة شنغهاي صفقة الحبوب والقضايا الثنائية
أوشاكوف: بوتين سيبحث مع أردوغان على هامش قمة شنغهاي صفقة الحبوب والقضايا الثنائية
أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء ، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة شنغهاي. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T14:53+0000
2022-09-13T14:53+0000
2022-09-13T14:53+0000
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موسكو- سبوتنيك. وفي تصريحات صحفية له، أكد أوشاكوف أن المباحثات بين بوتين وأردوغان ستتركز حول صفقة الحبوب والقضايا الاقتصادية الثنائية.وقال: "يتواصل الزعيمان مع بعضهما باستمرار، سواء باللقاء المباشر أو عبر الهاتف، والآن هناك العديد من المواضيع للمفاوضات، بعضها يتعلق بالدور الإيجابي لتركيا، ولا سيما في إبرام ما يسمى بصفقة الحبوب وغيرها".وأشار إلى أن القضايا الاقتصادية ستأخذ مكانًا كبيرًا في مسار هذه المفاوضات استمرارًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الـ5 من يوليو/ تموز في مدينة سوتشي الروسية.جدير بالذكر، أن منظمة شنغهاي للتعاون، هي منظمة دولية تم تأسيسها في عام 2001، وتضم حالياً 9 دول هي، أوزبكستان وباكستان وروسيا والصين وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان والهند.
https://sputnikarabic.ae/20220802/الكرملين-بوتين-وأردوغان-سيناقشان-سوريا-وأوكرانيا-والحبوب-في-سوتشي-1065895983.html
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أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم
أوشاكوف: بوتين سيبحث مع أردوغان على هامش قمة شنغهاي صفقة الحبوب والقضايا الثنائية
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أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء ، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة شنغهاي.
موسكو- سبوتنيك. وفي تصريحات صحفية له، أكد أوشاكوف أن المباحثات بين بوتين
وأردوغان ستتركز حول صفقة الحبوب والقضايا الاقتصادية الثنائية.
وقال: "يتواصل الزعيمان مع بعضهما باستمرار، سواء باللقاء المباشر أو عبر الهاتف، والآن هناك العديد من المواضيع للمفاوضات، بعضها يتعلق بالدور الإيجابي لتركيا، ولا سيما في إبرام ما يسمى بصفقة الحبوب
وغيرها".
وأشار إلى أن القضايا الاقتصادية ستأخذ مكانًا كبيرًا في مسار هذه المفاوضات استمرارًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الـ5 من يوليو/ تموز في مدينة سوتشي الروسية.
وكانت أوزبكستان، بوصفها الدولة المستضيفة لقمة منظمة شنغهاي للتعاون، قد أعلنت في وقت سابق، أن 14 رئيساً، بينهم التركي رجب طيب أردوغان، سيشاركون في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" المقررة في سمرقند يومي الخميس والجمعة المقبلين .
جدير بالذكر، أن منظمة شنغهاي للتعاون، هي منظمة دولية تم تأسيسها في عام 2001، وتضم حالياً 9 دول هي، أوزبكستان وباكستان وروسيا والصين وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان والهند.