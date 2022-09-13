https://sputnikarabic.ae/20220913/أوشاكوف-بوتين-ورئيسي-سيبحثان-الوضع-حول-خطة-العمل-الشاملة-المشتركة-خلال-لقائهما-في-سمرقند-1067680992.html
أوشاكوف: بوتين ورئيسي سيبحثان الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة خلال لقائهما في سمرقند
أوشاكوف: بوتين ورئيسي سيبحثان الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة خلال لقائهما في سمرقند
أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي الوضع حول خطة... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T14:35+0000
2022-09-13T14:35+0000
2022-09-13T14:35+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
إيران
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موسكو - سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين: "سيتم التطرق إلى الموضوعات الثنائية، بالطبع، سيتم التطرق أيضا إلى موضوعات منح العضوية الكاملة لإيران، لقد بدأت العملية منذ مدة طويلة، وقد قاربت على الانتهاء بالفعل، وسيناقش الرئيسان بالطبع هذا الموضوع، وكذلك الموقف من خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني".يذكر أن مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري، أكد في وقت سابق أن عضوية بلاده الرسمية في منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي سيتم تحديدها في قمة سمرقند المقرر عقدها نهاية الأسبوع في مدينة سمرقند في أوزبكستان.
https://sputnikarabic.ae/20220912/الخارجية-الإيرانية-سيتم-تحديد-عضوية-إيران-الرسمية-في-منظمة-شنغهاي-خلال-قمة-سمرقند-1067649452.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, إيران
روسيا, فلاديمير بوتين, إيران
أوشاكوف: بوتين ورئيسي سيبحثان الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة خلال لقائهما في سمرقند
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أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة خلال لقائهما في سمرقند.