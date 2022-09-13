https://sputnikarabic.ae/20220913/إنتاج-السعودية-من-النفط-الخام-يتجاوز-11-مليون-برميل-يوميا-لأول-مرة-منذ-أبريل-2020-1067686263.html
إنتاج السعودية من النفط الخام يتجاوز 11 مليون برميل يوميا لأول مرة منذ أبريل 2020
إنتاج السعودية من النفط الخام يتجاوز 11 مليون برميل يوميا لأول مرة منذ أبريل 2020
أبلغت السعودية منظمة "أوبك" بأنها رفعت إنتاجها من الخام إلى ما يزيد قليلا على 11 مليون برميل يوميا في شهر أغسطس/ آب، ليتجاوز المستوى الرمزي الذي تعهدت به... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T16:31+0000
2022-09-13T16:31+0000
2022-09-13T16:31+0000
اقتصاد
أخبار السعودية اليوم
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جاءت الزيادة الواردة في التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول في أعقاب اتفاق من قبل المجموعة للإسراع بعودة تعزيز الإمدادات، في الوقت الذي يعاني فيه المستهلكون من ارتفاع الأسعار، بحسب وكالة "بلومبرغ".هذا هو أعلى مستوى إنتاج شهري سجلته السعودية منذ أبريل/ نيسان عام 2020، عندما تجاوز الإنتاج 12 مليون برميل يوميا قبل اتفاق "أوبك +" الذي تقوده المملكة وروسيا. نادرا ما وصل إنتاج السعودية إلى 11 مليون برميل على مدى عقود من موقع البلاد كمصدر رئيسي للنفط.تزامن ارتفاع الإنتاج مع تراجع أسعار النفط الخام، التي فقدت نحو 23% في الأشهر الثلاثة الماضية. تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 120 دولارا للبرميل في أوائل يونيو/ حزيران وسط مخاوف من تعطل الإمدادات لكنها تتداول الآن بالقرب من 95 دولارا.قالت الرياض إنها رفعت الإمدادات بمقدار 236 ألف برميل يوميا إلى 11.05 مليون برميل يوميا في أغسطس، وهو ما يكاد يصل بالضبط إلى هدفها لهذا الشهر، وفقا لتقرير شهري صادر عن أمانة منظمة "أوبك"، فيما قالت الإمارات إنها أضافت 51 ألف برميل يوميا إلى 3.18 مليون برميل يوميا.
https://sputnikarabic.ae/20220912/الكرملين-ينفي-أنباء-تزويد-الهند-بالنفط-بأسعار-منخفضة-1067634921.html
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اقتصاد, أخبار السعودية اليوم
اقتصاد, أخبار السعودية اليوم
إنتاج السعودية من النفط الخام يتجاوز 11 مليون برميل يوميا لأول مرة منذ أبريل 2020
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أبلغت السعودية منظمة "أوبك" بأنها رفعت إنتاجها من الخام إلى ما يزيد قليلا على 11 مليون برميل يوميا في شهر أغسطس/ آب، ليتجاوز المستوى الرمزي الذي تعهدت به المملكة لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية، لأول مرة منذ عامين.
جاءت الزيادة الواردة في التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول في أعقاب اتفاق من قبل المجموعة للإسراع بعودة تعزيز الإمدادات، في الوقت الذي يعاني فيه المستهلكون من ارتفاع الأسعار، بحسب وكالة
"بلومبرغ".
هذا هو أعلى مستوى إنتاج شهري سجلته السعودية منذ أبريل/ نيسان عام 2020، عندما تجاوز الإنتاج 12 مليون برميل يوميا قبل اتفاق "أوبك +" الذي تقوده المملكة وروسيا
. نادرا ما وصل إنتاج السعودية إلى 11 مليون برميل على مدى عقود من موقع البلاد كمصدر رئيسي للنفط.
تزامن ارتفاع الإنتاج مع تراجع أسعار النفط الخام، التي فقدت نحو 23% في الأشهر الثلاثة الماضية. تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 120 دولارا للبرميل في أوائل يونيو/ حزيران وسط مخاوف من تعطل الإمدادات لكنها تتداول الآن بالقرب من 95 دولارا.
قالت الرياض إنها رفعت الإمدادات بمقدار 236 ألف برميل يوميا إلى 11.05 مليون برميل يوميا في أغسطس، وهو ما يكاد يصل بالضبط إلى هدفها لهذا الشهر، وفقا لتقرير شهري صادر عن أمانة منظمة "أوبك"، فيما قالت الإمارات إنها أضافت 51 ألف برميل يوميا إلى 3.18 مليون برميل يوميا.