https://sputnikarabic.ae/20220913/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-انهيار-مبنى-العاصمة-الأردنية-إلى-5-قتلى-1067696816.html

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى العاصمة الأردنية إلى 5 قتلى

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى العاصمة الأردنية إلى 5 قتلى

أعلن الأمن العام الأردني، مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى بحادث انهيار مبنى سكني في منطقة اللويبدة بالعاصمة الأردنية عمّان إلى 5 قتلى. 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T20:48+0000

2022-09-13T20:48+0000

2022-09-13T20:48+0000

أخبار الأردن

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ونقلت الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مديرية الأمن العام أن فرق الإنقاذ في موقع انهيار المبنى وصلت إلى 3 جثث أخرى تحت الأنقاض، والعمل جارٍ على إخراجها وإخلائها.وبلغت حصيلة ما جرى التعامل معه من قبل فرق الإنقاذ 5 وفيات و14 إصابة.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، في بيان مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين، إثر انهيار عمارة سكنية بمنطقة اللويبدة.وبينت مديرية الدفاع المدني أنها من خلال فرق الإنقاذ المختصة تساندها وحدات مختلفة من قيادة إقليم أمن العاصمة وقوات الدرك، لا زالت تتعامل مع الحادثة.وأوضحت قناة "المملكة" أن العمارة تتكون من 4 طوابق، ومأهولة بالسكان، منوهة بأن مديرية الأمن العام لا تزال تتعامل مع الحدث.وفي سياق متصل، وجه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الجهات المختصَّة إلى فتح تحقيق للوقوف على أسباب حادث انهيار مبنى سكني في منطقة اللُّويبدة بالعاصمة عمَّان، بحسب بيان رئاسة الوزراء الأردنية على فيسبوك.وأضاف البيان أن الخصاونة وجَّه عقب وصوله إلى موقع الحادث الكوادر والفِرق المختصَّة إلى بذل أقصى الجهود، ومواصلة العمل إلى حين الانتهاء من عمليَّات الإخلاء والإنقاذ.من جهته، صرح نائب رئيس الوزراء الأردني، توفيق كريشان لقناة "المملكة" بأن "أحد أسباب انهيار العمارة في اللويبدة أنها قديمة ومتهالكة".

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