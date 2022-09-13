https://sputnikarabic.ae/20220913/ارتفاع-معدل-ضخ-الغاز-في-منشآت-التخزين-الأوروبية-وسط-هبوط-الأسعار-1067664785.html

ارتفاع معدل ضخ الغاز في منشآت التخزين الأوروبية وسط هبوط الأسعار

ارتفاع معدل ضخ الغاز في منشآت التخزين الأوروبية وسط هبوط الأسعار

ارتفع معدل ضخ الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض، في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع على خلفية انخفاض الأسعار، وفقا لبيانات صادرة عن مشغلي البنية التحتية للغاز في... 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T08:24+0000

2022-09-13T08:24+0000

2022-09-13T08:24+0000

اقتصاد

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وبلغت الزيادة اليومية في المخزونات في الأوروبية في الفترة من 10 إلى 11 سبتمبر/أيلول 0.35 نقطة مئوية، بينما لم تتجاوز في أيام الأسبوع الأسبوع الماضي 0.31 نقطة مئوية. ومع ذلك لا تزال معدلات حقن الغاز في سبتمبر أقل مما كانت عليه في أغسطس/آب.وانخفضت أسعار الغاز في أوروبا، أمس الاثنين، لأول مرة منذ 9 أغسطس/ آب إلى أقل من 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، حيث خسرت أكثر من 8%.وبحسب بيانات بورصة لندن "ICE"، فإن أقرب العقود الآجلة (على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF)، افتتح التداول في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين عند 2086.6 دولار لكل ألف متر مكعب (-3%). لتسارع في الانخفاض عند الساعة 13.35 بتوقيت موسكو، إلى 1972.2 دولار (-8.4%). ديناميات عروض الأسعار مأخوذة من سعر التسوية لليوم السابق 2.152 دولار لكل ألف متر مكعب.في أوائل مارس/ آذار، سجلت أسعار الغاز في أوروبا أعلى مستوياتها التاريخية لأربعة أيام متتالية، بسبب مخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية. تم الوصول إلى الرقم القياسي لسعر 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب في 7 مارس.لا تزال أسعار الغاز تتعرض لضغوط بسبب حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات من روسيا. كان الارتفاع الهائل الأخير في نهاية أغسطس مرتبطًا بإعلان شركة "غازبروم" عن تعليق خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة. قفزت الأسعار فوق 3500 دولار لكل ألف متر مكعب وتحدثت السجلات التاريخية لسعر التسوية عدة مرات.وأعلنت شركة "غازبروم" في وقت سابق، عن إغلاق كامل لخط أنابيب الغاز إلى أوروبا بسبب اكتشاف تسرب نفطي في وحدة "Trent 60" العاملة الوحيدة.

https://sputnikarabic.ae/20220912/انخفاض-أسعار-الغاز-في-أوروبا-إلى-دون-2000-دولار-1067638778.html

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