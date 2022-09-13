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https://sputnikarabic.ae/20220913/الأمن-السعودي-يعلن-القبض-على-يمني-نشر-فيديو-وهو-يؤدي-العمرة-على-روح-الملكة-إليزابيث-الثانية-1067668023.html
الأمن السعودي يعلن القبض على يمني نشر فيديو وهو يؤدي العمرة على روح الملكة إليزابيث الثانية
الأمن السعودي يعلن القبض على يمني نشر فيديو وهو يؤدي العمرة على روح الملكة إليزابيث الثانية
أعلنت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، في السعودية القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، ظهر في مقطع مصور يحمل لافتة من أمام الكعبة المشرفة. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T09:48+0000
2022-09-13T09:48+0000
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ونشرت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها في "تويتر"، المقطع المصور دون الكشف على اللافتة التي كان يحملها المواطن اليمني، وقالت إن "ذلك يعد مخالفاً لأنظمة وتعليمات العمرة".وأكدت "أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".وخلال أمس انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لمواطن يقف أمام الكعبة وهو يحمل لافته مكتوب عليها أنه أدى العمرة على روح ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وهو ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، يوم الخميس الماضي، عن عمر 96 عاما في قلعة بالمورال في اسكتلندا محاطة بأسرتها، بعد أكثر من 70 عاما على العرش البريطاني.وأصبح نجلها الأكبر، تشارلز الثالث، ملكا جديدا للمملكة المتحدة بعد وفاتها مباشرة.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن, الملكة إليزابيث, العالم العربي, المجتمع
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن, الملكة إليزابيث, العالم العربي, المجتمع

الأمن السعودي يعلن القبض على يمني نشر فيديو وهو يؤدي العمرة على روح الملكة إليزابيث الثانية

09:48 GMT 13.09.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyاليوم العالمي للسياحة - الحجاج أثناء أداء فريضة الحج (أو لأداء العُمرة) وهم يطوفون حول الكعبة في مكة المكرمة.
اليوم العالمي للسياحة - الحجاج أثناء أداء فريضة الحج (أو لأداء العُمرة) وهم يطوفون حول الكعبة في مكة المكرمة. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أعلنت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، في السعودية القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، ظهر في مقطع مصور يحمل لافتة من أمام الكعبة المشرفة.
ونشرت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها في "تويتر"، المقطع المصور دون الكشف على اللافتة التي كان يحملها المواطن اليمني، وقالت إن "ذلك يعد مخالفاً لأنظمة وتعليمات العمرة".
وأكدت "أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".
وخلال أمس انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لمواطن يقف أمام الكعبة وهو يحمل لافته مكتوب عليها أنه أدى العمرة على روح ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وهو ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، يوم الخميس الماضي، عن عمر 96 عاما في قلعة بالمورال في اسكتلندا محاطة بأسرتها، بعد أكثر من 70 عاما على العرش البريطاني.
وأصبح نجلها الأكبر، تشارلز الثالث، ملكا جديدا للمملكة المتحدة بعد وفاتها مباشرة.
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