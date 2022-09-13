https://sputnikarabic.ae/20220913/الأمن-السعودي-يعلن-القبض-على-يمني-نشر-فيديو-وهو-يؤدي-العمرة-على-روح-الملكة-إليزابيث-الثانية-1067668023.html

الأمن السعودي يعلن القبض على يمني نشر فيديو وهو يؤدي العمرة على روح الملكة إليزابيث الثانية

الأمن السعودي يعلن القبض على يمني نشر فيديو وهو يؤدي العمرة على روح الملكة إليزابيث الثانية

أعلنت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، في السعودية القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، ظهر في مقطع مصور يحمل لافتة من أمام الكعبة المشرفة. 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T09:48+0000

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ونشرت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها في "تويتر"، المقطع المصور دون الكشف على اللافتة التي كان يحملها المواطن اليمني، وقالت إن "ذلك يعد مخالفاً لأنظمة وتعليمات العمرة".وأكدت "أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".وخلال أمس انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لمواطن يقف أمام الكعبة وهو يحمل لافته مكتوب عليها أنه أدى العمرة على روح ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وهو ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، يوم الخميس الماضي، عن عمر 96 عاما في قلعة بالمورال في اسكتلندا محاطة بأسرتها، بعد أكثر من 70 عاما على العرش البريطاني.وأصبح نجلها الأكبر، تشارلز الثالث، ملكا جديدا للمملكة المتحدة بعد وفاتها مباشرة.

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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن, الملكة إليزابيث, العالم العربي, المجتمع