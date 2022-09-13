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https://sputnikarabic.ae/20220913/الإليزيه-فرنسا-تتحرك-لمناقشة-التصعيد-الأخير-بين-أرمينيا-وأذربيجان-في-مجلس-الأمن-الدولي-1067669646.html
الإليزيه: فرنسا تتحرك لمناقشة التصعيد الأخير بين أرمينيا وأذربيجان في مجلس الأمن الدولي
الإليزيه: فرنسا تتحرك لمناقشة التصعيد الأخير بين أرمينيا وأذربيجان في مجلس الأمن الدولي
أعلنت الرئاسة الفرنسية، الإليزيه، اليوم الثلاثاء، أنها ستتحرك نحو عقد اجتماع بمجلس الأمن الدولي، لمناقشة التصعيد الأخير على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T10:15+0000
2022-09-13T10:15+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأصدرت الرئاسة الفرنسية، بيانًا أكدت فيه أنها ستتحرك نحو مناقشة الوضع على الحدود الأذربيجانية الأرمينية في مجلس الأمن الدولي، وذلك في أعقاب مكالمة هاتفية بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.ووقعت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين الثلاثاء، على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وقالت يريفان إن ما حدث هي استفزازات واسعة النطاق من أذربيجان، بينما وصفته باكو بأنه تصعيد غير مسبوق من أرمينيا.وأعلنت وزارتا الدفاع في أرمينيا وأذربيجان عن وقوع قتلى وجرحى في كلا الطرفين، وخسائر مادية على كلا الجانبين.يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
https://sputnikarabic.ae/20220913/تركيا-تدعو-أرمينيا-إلى-التوقف-عن-استفزازاتها-ضد-أذربيجان-والتركيز-على-مفاوضات-السلام-1067665687.html
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قصر الإليزيه, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, أرمينيا, الوضع في أرمينيا
قصر الإليزيه, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, أرمينيا, الوضع في أرمينيا

الإليزيه: فرنسا تتحرك لمناقشة التصعيد الأخير بين أرمينيا وأذربيجان في مجلس الأمن الدولي

10:15 GMT 13.09.2022
© facebook.comقصر الرئاسة "الإليزيه"
قصر الرئاسة الإليزيه - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
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أعلنت الرئاسة الفرنسية، الإليزيه، اليوم الثلاثاء، أنها ستتحرك نحو عقد اجتماع بمجلس الأمن الدولي، لمناقشة التصعيد الأخير على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.
القاهرة - سبوتنيك. وأصدرت الرئاسة الفرنسية، بيانًا أكدت فيه أنها ستتحرك نحو مناقشة الوضع على الحدود الأذربيجانية الأرمينية في مجلس الأمن الدولي، وذلك في أعقاب مكالمة هاتفية بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.
ووقعت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين الثلاثاء، على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وقالت يريفان إن ما حدث هي استفزازات واسعة النطاق من أذربيجان، بينما وصفته باكو بأنه تصعيد غير مسبوق من أرمينيا.
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وأعلنت وزارتا الدفاع في أرمينيا وأذربيجان عن وقوع قتلى وجرحى في كلا الطرفين، وخسائر مادية على كلا الجانبين.
يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
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