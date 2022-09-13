https://sputnikarabic.ae/20220913/البيت-الأبيض-يعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-1067695302.html
البيت الأبيض يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
البيت الأبيض يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
كشفت الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية التي ستمنح لأوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T19:57+0000
2022-09-13T19:57+0000
2022-09-13T19:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
مساعدات
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واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها منسق الاتصالات الاستراتيجية للبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي.وقال إن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 600 مليون دور، تحدثت عنها وسائل الإعلام في وقت سابق.وأوضح أن هذه المساعدات ستشمل معدات وذخيرة مماثلة تم التعهد بها الأسبوع الماضي.وأضاف كيربي: "لن أستبق حزمة المساعدات الأمنية المستقبلية (لأوكرانيا). أعتقد أنك سترى حزمة أخرى هنا خلال الأيام المقبلة. نحن على اتصال مع الأوكرانيين ونتحدث إليهم يوميا".وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس جو بايدن وافق على حزمة مساعدات عسكرية تقدم إلى أوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار.جدير بالذكر أن القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية التي تقدمها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا قد تجاوزت 10 مليارات دولار.وكانت كييف قد حصلت على مدافع قادرة على إطلاق قذائف "إكسكاليبور"، إذ سلّمتها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أكثر من 100 مدفع من طراز "إم777". ويبلغ المدى المجدي لقذيفة "إكسكاليبور" أكثر من 40 كيلومترا.
https://sputnikarabic.ae/20220824/بايدن-يعلن-تقديم-أكبر-حزمة-مساعدات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-بقيمة-28-مليار-دولار-1066798333.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, مساعدات
الولايات المتحدة الأمريكية, مساعدات
البيت الأبيض يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
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كشفت الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية التي ستمنح لأوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة.
واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها منسق الاتصالات الاستراتيجية للبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي.
وقال إن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 600 مليون دور، تحدثت عنها وسائل الإعلام في وقت سابق.
وأوضح أن هذه المساعدات ستشمل معدات وذخيرة مماثلة تم التعهد بها الأسبوع الماضي.
وأضاف كيربي: "لن أستبق حزمة المساعدات الأمنية المستقبلية (لأوكرانيا). أعتقد أنك سترى حزمة أخرى هنا خلال الأيام المقبلة. نحن على اتصال مع الأوكرانيين ونتحدث إليهم يوميا".
وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية
أن الرئيس جو بايدن وافق على حزمة مساعدات عسكرية تقدم إلى أوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار.
جدير بالذكر أن القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية التي تقدمها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا قد تجاوزت 10 مليارات دولار.
وكانت كييف قد حصلت على مدافع قادرة على إطلاق قذائف "إكسكاليبور"، إذ سلّمتها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أكثر من 100 مدفع من طراز "إم777". ويبلغ المدى المجدي لقذيفة "إكسكاليبور" أكثر من 40 كيلومترا.