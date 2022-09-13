https://sputnikarabic.ae/20220913/الجيش-الأمريكي-يطلب-إنتاج-صواريخ-جافلين-بـ311-مليون-دولار-للأردن-وليتوانيا--1067699148.html
الجيش الأمريكي يطلب إنتاج صواريخ "جافلين" بـ311 مليون دولار للأردن وليتوانيا
الجيش الأمريكي يطلب إنتاج صواريخ "جافلين" بـ311 مليون دولار للأردن وليتوانيا
قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن المشروع المشترك بين رايثيون ولوكهيد مارتن لإنتاج صواريخ "جافلين" تلقى ما يقرب من ثلث مليار دولار من الجيش الأمريكي لإنتاج المزيد... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T22:48+0000
2022-09-13T22:48+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي يوم الثلاثاء: "حصل مشروع رايثيون/لوكهيد مارتن، "جافلين جي في" في توكسون بولاية أريزونا على عقد تعديل بقيمة 311،171700 دولار ... للإنتاج الكامل لصواريخ جافلين".وأضاف البيان أنه سيتم تنفيذ العمل على العقد في مدينة توسان بولاية أريزونا، على مدى السنوات الثلاث والربع المقبلة مع تاريخ انتهاء مقدر في 30 نوفمبر 2026.ووفقا للبيان، تم الالتزام باعتمادات المبيعات العسكرية الأجنبية ومشتريات الجيش للسنة المالية 2022 لدفع تكاليف زيادة الإنتاج في وقت إرساء الصفقة.يشار إلى أن شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن خطتها لزيادة إنتاج أنظمة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، بما في ذلك تلك التي يتم توفيرها لأوكرانيا.ومن المتوقع أن يزداد إنتاج المجمعات من 2100 وحدة سنويا إلى 4000 وحدة.و"جافلين" هو نظام صاروخي محمول أمريكي من الجيل الثالث، مصمم لتدمير المركبات المدرعة والأهداف منخفضة السرعة. يتم إنتاجه بشكل مشترك من قبل شركة "لوكهيد مارتن" و"رايثيون".
https://sputnikarabic.ae/20220802/شويغو-القوات-المسلحة-أسقطت-34-طائرة-ومئات-الصواريخ-والقذائف-وأنقذت-آلاف-المدنيين-1065885413.html
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أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي يطلب إنتاج صواريخ "جافلين" بـ311 مليون دولار للأردن وليتوانيا
22:48 GMT 13.09.2022 (تم التحديث: 22:56 GMT 13.09.2022) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن المشروع المشترك بين رايثيون ولوكهيد مارتن لإنتاج صواريخ "جافلين" تلقى ما يقرب من ثلث مليار دولار من الجيش الأمريكي لإنتاج المزيد من الصواريخ المضادة للدبابات لصالح الأردن وليتوانيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي يوم الثلاثاء: "حصل مشروع رايثيون/لوكهيد مارتن، "جافلين جي في" في توكسون بولاية أريزونا على عقد تعديل بقيمة 311،171700 دولار ... للإنتاج الكامل لصواريخ جافلين".
وأضاف البيان أنه سيتم تنفيذ العمل على العقد في مدينة توسان بولاية أريزونا، على مدى السنوات الثلاث والربع المقبلة مع تاريخ انتهاء مقدر في 30 نوفمبر 2026.
ووفقا للبيان، تم الالتزام باعتمادات المبيعات العسكرية الأجنبية ومشتريات الجيش للسنة المالية 2022 لدفع تكاليف زيادة الإنتاج في وقت إرساء الصفقة.
يشار إلى أن شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن خطتها لزيادة إنتاج أنظمة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات
، بما في ذلك تلك التي يتم توفيرها لأوكرانيا.
ومن المتوقع أن يزداد إنتاج المجمعات من 2100 وحدة سنويا إلى 4000 وحدة.
و"جافلين" هو نظام صاروخي محمول أمريكي من الجيل الثالث، مصمم لتدمير المركبات المدرعة والأهداف منخفضة السرعة. يتم إنتاجه بشكل مشترك من قبل شركة "لوكهيد مارتن" و"رايثيون".