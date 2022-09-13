https://sputnikarabic.ae/20220913/الحكومة-الإثيوبية-جبهة-تيغراي-تشن-هجمات-في-محاور-عدة-والجيش-يرد-بغارات-جوية-1067669797.html

الحكومة الإثيوبية: جبهة تيغراي تشن هجمات في محاور عدة والجيش يرد بغارات جوية

الحكومة الإثيوبية: جبهة تيغراي تشن هجمات في محاور عدة والجيش يرد بغارات جوية

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، عن أن "جبهة تيغراي شنت هجمات في محاور عدة"، مؤكدة أن الجيش رد بغارات جوية. 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T10:13+0000

2022-09-13T10:13+0000

2022-09-13T10:13+0000

أخبار إثيوبيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0d/1067668168_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6044c6a51d336ecbfc95db9b93261e4b.jpg

ونقلت وكالة "رويترز" عن كيبروم جبريسيلاسي الرئيس التنفيذي لمستشفى آيدر، قوله إن هناك ضربة جوية استهدفت مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، مضيفا أن "المستشفى استقبل جريحاً واحداً".وتابع" أن "المصاب قال إن هدف الغارة كان حرم جامعة ميكيلي للأعمال، وقناة تلفزيون ديميتسي ووياني، التي تديرها حكومة إقليم تيغراي".ولم يرد المتحدث باسم الجيش الإثيوبي الكولونيل جيتنت أدان، ولا المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو، بعد على طلبات للتعليق، حسب وكالة رويترز.وأعلنت جبهة تحرير تيغراي، الأحد الماضي، استعدادها للانخراط في محادثات جدية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، فضلا عن وقف مشترك "للأعمال القتالية"، وذلك في أعقاب تجدد القتال بين الجبهة والحكومة الإثيوبية منذ أيام.ورحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، بإعلان جبهة تحرير تيغراي استعدادها للمشاركة في محادثات سلام جادة بإثيوبيا، داعيا الطرفين لوقف إطلاق النار والانخراط في محادثات مباشرة بقيادة الاتحاد الإفريقي.كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أطراف النزاع في إثيوبيا إلى اغتنام الفرصة من أجل السلام واتخاذ خطوات لإنهاء العنف بشكل نهائي واختيار الحوار.وأدى استئناف القتال في أواخر شهر أغسطس/آب إلى تدمير هدنة تم الاتفاق عليها في مارس/آذار، والتي سمحت لقوافل المساعدات بالسفر إلى ميكيلي عاصمة المنطقة المنكوبة للمرة الأولى منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2021.واندلع القتال حول الحدود الجنوبية الشرقية لتيغراي، لكنه امتد منذ ذلك الحين على طول الحدود الجنوبية للمنطقة إلى مناطق غرب وشمال الاشتباكات الأولية.واندلعت الحرب في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قوات للإطاحة بجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي، وأوضح أن هذه الخطوة جاءت ردا على هجمات الجماعة على معسكرات الجيش.

https://sputnikarabic.ae/20220911/جبهة-تيغراي-تعلن-استعدادها-للدخول-في-محادثات-سلام-تحت-رعاية-الاتحاد-الإفريقي-مع-الحكومة-الإثيوبية-1067603029.html

https://sputnikarabic.ae/20220912/أمريكا-ترحب-باستعداد-جبهة-تيغراي-لوقف-إطلاق-النار-وتدعو-لبدء-محادثات-في-إثيوبيا-فورا-1067644751.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إثيوبيا