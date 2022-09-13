عربي
https://sputnikarabic.ae/20220913/الحكومة-الإثيوبية-جبهة-تيغراي-تشن-هجمات-في-محاور-عدة-والجيش-يرد-بغارات-جوية-1067669797.html
الحكومة الإثيوبية: جبهة تيغراي تشن هجمات في محاور عدة والجيش يرد بغارات جوية
الحكومة الإثيوبية: جبهة تيغراي تشن هجمات في محاور عدة والجيش يرد بغارات جوية
أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، عن أن "جبهة تيغراي شنت هجمات في محاور عدة"، مؤكدة أن الجيش رد بغارات جوية. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T10:13+0000
2022-09-13T10:13+0000
أخبار إثيوبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0d/1067668168_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6044c6a51d336ecbfc95db9b93261e4b.jpg
ونقلت وكالة "رويترز" عن كيبروم جبريسيلاسي الرئيس التنفيذي لمستشفى آيدر، قوله إن هناك ضربة جوية استهدفت مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، مضيفا أن "المستشفى استقبل جريحاً واحداً".وتابع" أن "المصاب قال إن هدف الغارة كان حرم جامعة ميكيلي للأعمال، وقناة تلفزيون ديميتسي ووياني، التي تديرها حكومة إقليم تيغراي".ولم يرد المتحدث باسم الجيش الإثيوبي الكولونيل جيتنت أدان، ولا المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو، بعد على طلبات للتعليق، حسب وكالة رويترز.وأعلنت جبهة تحرير تيغراي، الأحد الماضي، استعدادها للانخراط في محادثات جدية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، فضلا عن وقف مشترك "للأعمال القتالية"، وذلك في أعقاب تجدد القتال بين الجبهة والحكومة الإثيوبية منذ أيام.ورحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، بإعلان جبهة تحرير تيغراي استعدادها للمشاركة في محادثات سلام جادة بإثيوبيا، داعيا الطرفين لوقف إطلاق النار والانخراط في محادثات مباشرة بقيادة الاتحاد الإفريقي.كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أطراف النزاع في إثيوبيا إلى اغتنام الفرصة من أجل السلام واتخاذ خطوات لإنهاء العنف بشكل نهائي واختيار الحوار.وأدى استئناف القتال في أواخر شهر أغسطس/آب إلى تدمير هدنة تم الاتفاق عليها في مارس/آذار، والتي سمحت لقوافل المساعدات بالسفر إلى ميكيلي عاصمة المنطقة المنكوبة للمرة الأولى منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2021.واندلع القتال حول الحدود الجنوبية الشرقية لتيغراي، لكنه امتد منذ ذلك الحين على طول الحدود الجنوبية للمنطقة إلى مناطق غرب وشمال الاشتباكات الأولية.واندلعت الحرب في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قوات للإطاحة بجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي، وأوضح أن هذه الخطوة جاءت ردا على هجمات الجماعة على معسكرات الجيش.
https://sputnikarabic.ae/20220911/جبهة-تيغراي-تعلن-استعدادها-للدخول-في-محادثات-سلام-تحت-رعاية-الاتحاد-الإفريقي-مع-الحكومة-الإثيوبية-1067603029.html
https://sputnikarabic.ae/20220912/أمريكا-ترحب-باستعداد-جبهة-تيغراي-لوقف-إطلاق-النار-وتدعو-لبدء-محادثات-في-إثيوبيا-فورا-1067644751.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0d/1067668168_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d0f538ca2506001f690e61854cb29d80.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا
أخبار إثيوبيا

الحكومة الإثيوبية: جبهة تيغراي تشن هجمات في محاور عدة والجيش يرد بغارات جوية

10:13 GMT 13.09.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHIقوات جبهة تيغراي في إثيوبيا
قوات جبهة تيغراي في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHI
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، عن أن "جبهة تيغراي شنت هجمات في محاور عدة"، مؤكدة أن الجيش رد بغارات جوية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن كيبروم جبريسيلاسي الرئيس التنفيذي لمستشفى آيدر، قوله إن هناك ضربة جوية استهدفت مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، مضيفا أن "المستشفى استقبل جريحاً واحداً".
تداعيات التصعيد العسكري في منطقة تيغراي - الحميرة، إثيوبيا 22 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
جبهة تيغراي تعلن استعدادها للدخول في محادثات سلام تحت رعاية الاتحاد الإفريقي مع الحكومة الإثيوبية
11 سبتمبر, 16:32 GMT
وتابع" أن "المصاب قال إن هدف الغارة كان حرم جامعة ميكيلي للأعمال، وقناة تلفزيون ديميتسي ووياني، التي تديرها حكومة إقليم تيغراي".
ولم يرد المتحدث باسم الجيش الإثيوبي الكولونيل جيتنت أدان، ولا المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو، بعد على طلبات للتعليق، حسب وكالة رويترز.
وأعلنت جبهة تحرير تيغراي، الأحد الماضي، استعدادها للانخراط في محادثات جدية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، فضلا عن وقف مشترك "للأعمال القتالية"، وذلك في أعقاب تجدد القتال بين الجبهة والحكومة الإثيوبية منذ أيام.
ورحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، بإعلان جبهة تحرير تيغراي استعدادها للمشاركة في محادثات سلام جادة بإثيوبيا، داعيا الطرفين لوقف إطلاق النار والانخراط في محادثات مباشرة بقيادة الاتحاد الإفريقي.
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أطراف النزاع في إثيوبيا إلى اغتنام الفرصة من أجل السلام واتخاذ خطوات لإنهاء العنف بشكل نهائي واختيار الحوار.
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
أمريكا ترحب باستعداد جبهة تيغراي لوقف إطلاق النار وتدعو لبدء محادثات في إثيوبيا فورا
أمس, 15:37 GMT
وأدى استئناف القتال في أواخر شهر أغسطس/آب إلى تدمير هدنة تم الاتفاق عليها في مارس/آذار، والتي سمحت لقوافل المساعدات بالسفر إلى ميكيلي عاصمة المنطقة المنكوبة للمرة الأولى منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2021.
واندلع القتال حول الحدود الجنوبية الشرقية لتيغراي، لكنه امتد منذ ذلك الحين على طول الحدود الجنوبية للمنطقة إلى مناطق غرب وشمال الاشتباكات الأولية.
واندلعت الحرب في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قوات للإطاحة بجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي، وأوضح أن هذه الخطوة جاءت ردا على هجمات الجماعة على معسكرات الجيش.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала