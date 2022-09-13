https://sputnikarabic.ae/20220913/الخارجية-الهندية-تعلن-استضافة-نيوديلهي-لقمة-مجموعة-العشرين-في-سبتمبر-2023-1067670331.html
الخارجية الهندية تعلن استضافة نيودلهي لقمة مجموعة العشرين في سبتمبر 2023
الخارجية الهندية تعلن استضافة نيودلهي لقمة مجموعة العشرين في سبتمبر 2023
أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن بلادها سوف تستضيف قمة مجموعة العشرين في الفترة من الـ9 إلى الـ10 من سبتمبر/ أيلول من العام المقبل 2023. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T10:30+0000
2022-09-13T10:30+0000
2022-09-13T10:30+0000
أخبار الهند اليوم
مجموعة العشرين
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء، أوضحت أن الهند ستستضيف قمة مجموعة العشرين يومي 9 و10 سبتمبر من العام المقبل.وقالت: "ستتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام واحد من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ومن المتوقع أن تستضيف الهند أكثر من 200 اجتماع لمجموعة العشرين في جميع أنحاء البلاد، بدءًا من ديسمبر 2022، إضافة إلى قمة قادة مجموعة العشرين حيث من المقرر عقدها على مستوى رؤساء الدول/ الحكومات يومي 09 و10 سبتمبر 2023 في نيودلهي".ومجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي، حيث يمثل 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم، ويهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مثل الاستقرار المالي الدولي، وتخفيف آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة.وقد دعت العديد من الدول الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة وكندا، إلى حظر روسيا تمامًا من المجموعة، لكن آخرين عارضوا هذا التوجه، في حين دعت إندونيسيا كلاً من روسيا وأوكرانيا، وهي دولة من خارج مجموعة العشرين، لحضور القمة، محاولة منها لتوحيد دول المجموعة والتوصل إلى حل وسط.وفي الأسبوع الماضي، أعرب السفير الإندونيسي لدى روسيا خوسيه تافاريس عن استعداد بلاده لتنظيم لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة العشرين المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20220805/بلومبرغ-نصف-دول-مجموعة-العشرين-رفضت-عزل-روسيا-لصالح-الولايات-المتحدة-1066033361.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم, مجموعة العشرين
أخبار الهند اليوم, مجموعة العشرين
الخارجية الهندية تعلن استضافة نيودلهي لقمة مجموعة العشرين في سبتمبر 2023
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أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن بلادها سوف تستضيف قمة مجموعة العشرين في الفترة من الـ9 إلى الـ10 من سبتمبر/ أيلول من العام المقبل 2023.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء، أوضحت أن
الهند ستستضيف قمة مجموعة العشرين يومي 9 و10 سبتمبر من العام المقبل.
وقالت: "ستتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام واحد من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ومن المتوقع أن تستضيف الهند أكثر من 200 اجتماع لمجموعة العشرين في جميع أنحاء
البلاد، بدءًا من ديسمبر 2022، إضافة إلى قمة قادة مجموعة العشرين حيث من المقرر عقدها على مستوى رؤساء الدول/ الحكومات يومي 09 و10 سبتمبر 2023 في نيودلهي".
ومجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي، حيث يمثل 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم، ويهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مثل الاستقرار المالي الدولي، وتخفيف آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة.
والهند جزء من G20 Troika (الرئاسات الحالية والسابقة والمقبلة لمجموعة G20) التي تضم إندونيسيا وإيطاليا والهند، وخلال رئاستها لمجموعة العشرين، ستتألف الترويكا من ثلاث دول نامية، بما في ذلك إندونيسيا والبرازيل، لأول مرة، حيث أكد البيان أن هذا الأمر سيعطي هذه الدول "صوتا أكبر".
وقد دعت العديد من الدول الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة وكندا، إلى حظر روسيا تمامًا من المجموعة، لكن آخرين عارضوا هذا التوجه، في حين دعت إندونيسيا كلاً من روسيا وأوكرانيا
، وهي دولة من خارج مجموعة العشرين، لحضور القمة، محاولة منها لتوحيد دول المجموعة والتوصل إلى حل وسط.
وفي الأسبوع الماضي، أعرب السفير الإندونيسي لدى روسيا خوسيه تافاريس عن استعداد بلاده لتنظيم لقاء
بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة العشرين المقبلة.