https://sputnikarabic.ae/20220913/الدفاع-الأرمينية-الوضع-على-الحدود-الأرمنية-الأذربيجانية-لا-يزال-متوترا-1067673860.html
الدفاع الأرمينية: الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية لا يزال متوترا
الدفاع الأرمينية: الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية لا يزال متوترا
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأرمينية، ارتوم تاراسيان، اليوم الثلاثاء، أن الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية لا يزال متوتراً. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T11:15+0000
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يريفان- سبوتنيك. وقال تاراسيان خلال إحاطة إعلامية: "اعتبارًا من الساعة 14.00 (13.00 بتوقيت موسكو)، لا يزال الوضع في بعض أجزاء من الحدود الأرمنية الأذربيجانية متوترًا للغاية. رغم الانخفاض الملحوظ في شدة القصف، يواصل العدو محاولته لتقدم مواقعه بشكل خاص باتجاه قرى نيركين أند، فيرين شورزا، أرتانيش وسوتك".ووقعت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين الثلاثاء، على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وقالت يريفان إن ما حدث هي استفزازات واسعة النطاق من أذربيجان، بينما وصفته باكو بأنه تصعيد غير مسبوق من أرمينيا.أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، أن خسائر بلاده نتيجة القصف على الحدود مع أذربيجان، بلغت 49 شخصا.فيما قال رئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين، الثلاثاء، إن أذربيجان وأرمينيا توصلتا إلى هدنة، وذلك بفضل جهود روسيا.وأشار كاراسين إلى أن "عملية التوصل إلى هدنة على حدود أرمينيا وأذربيجان جاءت بفضل جهود روسيا، التي بدأت بمحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ونشاط وزارة الخارجية الروسية"، مؤكدا أن هناك تصعيدا على حدود هذين البلدين منذ أن تحولت يريفان إلى عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
https://sputnikarabic.ae/20220913/الرئاسة-التركية-تدعو-أرمينيا-للابتعاد-عن-المواقف-الاستفزازية-1067672024.html
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العالم, أخبار العالم الآن, مذبحة الأرمن, الحكومة الأرمنية, أخبار أذربيجان
العالم, أخبار العالم الآن, مذبحة الأرمن, الحكومة الأرمنية, أخبار أذربيجان
الدفاع الأرمينية: الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية لا يزال متوترا
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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأرمينية، ارتوم تاراسيان، اليوم الثلاثاء، أن الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية لا يزال متوتراً.
يريفان- سبوتنيك. وقال تاراسيان خلال إحاطة إعلامية: "اعتبارًا من الساعة 14.00 (13.00 بتوقيت موسكو)، لا يزال الوضع في بعض أجزاء من الحدود الأرمنية الأذربيجانية متوترًا للغاية. رغم الانخفاض الملحوظ في شدة القصف، يواصل العدو محاولته لتقدم مواقعه بشكل خاص باتجاه قرى نيركين أند، فيرين شورزا، أرتانيش وسوتك".
ووقعت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين الثلاثاء، على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان
، وقالت يريفان إن ما حدث هي استفزازات واسعة النطاق من أذربيجان، بينما وصفته باكو بأنه تصعيد غير مسبوق من أرمينيا.
أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان
، اليوم الثلاثاء، أن خسائر بلاده نتيجة القصف على الحدود مع أذربيجان، بلغت 49 شخصا.
فيما قال رئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين، الثلاثاء، إن أذربيجان وأرمينيا توصلتا إلى هدنة
، وذلك بفضل جهود روسيا.
وأشار كاراسين إلى أن "عملية التوصل إلى هدنة على حدود أرمينيا وأذربيجان جاءت بفضل جهود روسيا، التي بدأت بمحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ونشاط وزارة الخارجية الروسية"، مؤكدا أن هناك تصعيدا على حدود هذين البلدين منذ أن تحولت يريفان إلى عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.