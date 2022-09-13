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الدفاع الأرمينية تعلن عن قتلى وجرحى في صفوف قواتها باشتباكات على الحدود مع أذربيجان
الدفاع الأرمينية تعلن عن قتلى وجرحى في صفوف قواتها باشتباكات على الحدود مع أذربيجان
أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قواتها، جراء النزاع المسلح الذي وقع منتصف على الحدود مع أذربيجان. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T00:52+0000
2022-09-13T00:52+0000
أرمينيا
أخبار أذربيجان
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يريفان - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في أرمينيا أرام توروسيان في بيان: "على الجانب الأرمني هناك قتلى وجرحى".وأشار إلى ـن القوات الأذربيجانية قصفت أيضا منشآت البنية التحتية المدنية.كانت وزارة الدفاع الأرمنية، قالت في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، إن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت سلسلة من القصف المدفعي على المدن الحدودية لأرمينيا.وأكدت وزارة الدفاع الأرمينية، أن القوات المسلحة الأذربيجانية استخدمت أيضا الطائرات المسيرة في القصف.وأشارت إلى أنها قامت بالرد المناسب على ما وصفته باستفزازات واسعة النطاق من أذربيجان.على الجانب الآخر، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الأرمينية تقوم بتصعيد واسع النطاق، مشيرة إلى وقوع خسائر بين صفوف جيش أذربيجان.
https://sputnikarabic.ae/20220912/حكومة-أرمينيا-باشينيان-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-بوتين-لمناقشة-التصعيد-على-الحدود-مع-أذربيجان-1067659591.html
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أرمينيا, أخبار أذربيجان
أرمينيا, أخبار أذربيجان

الدفاع الأرمينية تعلن عن قتلى وجرحى في صفوف قواتها باشتباكات على الحدود مع أذربيجان

00:52 GMT 13.09.2022
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صورة أرشيفية.. في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© Sputnik . Aleksey Kudenko
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أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قواتها، جراء النزاع المسلح الذي وقع منتصف على الحدود مع أذربيجان.
يريفان - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في أرمينيا أرام توروسيان في بيان: "على الجانب الأرمني هناك قتلى وجرحى".
وأشار إلى ـن القوات الأذربيجانية قصفت أيضا منشآت البنية التحتية المدنية.
كانت وزارة الدفاع الأرمنية، قالت في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، إن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت سلسلة من القصف المدفعي على المدن الحدودية لأرمينيا.
رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
حكومة أرمينيا: باشينيان يجري اتصالا هاتفيا مع بوتين لمناقشة التصعيد على الحدود مع أذربيجان
أمس, 23:03 GMT
وأكدت وزارة الدفاع الأرمينية، أن القوات المسلحة الأذربيجانية استخدمت أيضا الطائرات المسيرة في القصف.
وأشارت إلى أنها قامت بالرد المناسب على ما وصفته باستفزازات واسعة النطاق من أذربيجان.
على الجانب الآخر، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الأرمينية تقوم بتصعيد واسع النطاق، مشيرة إلى وقوع خسائر بين صفوف جيش أذربيجان.
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