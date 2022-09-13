https://sputnikarabic.ae/20220913/الدفاع-الأرمينية-تعلن-عن-قتلى-وجرحى-في-صفوف-قواتها-باشتباكات-على-الحدود-مع-أذربيجان-1067660019.html

الدفاع الأرمينية تعلن عن قتلى وجرحى في صفوف قواتها باشتباكات على الحدود مع أذربيجان

الدفاع الأرمينية تعلن عن قتلى وجرحى في صفوف قواتها باشتباكات على الحدود مع أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قواتها، جراء النزاع المسلح الذي وقع منتصف على الحدود مع أذربيجان. 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T00:52+0000

2022-09-13T00:52+0000

2022-09-13T00:52+0000

أرمينيا

أخبار أذربيجان

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يريفان - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في أرمينيا أرام توروسيان في بيان: "على الجانب الأرمني هناك قتلى وجرحى".وأشار إلى ـن القوات الأذربيجانية قصفت أيضا منشآت البنية التحتية المدنية.كانت وزارة الدفاع الأرمنية، قالت في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، إن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت سلسلة من القصف المدفعي على المدن الحدودية لأرمينيا.وأكدت وزارة الدفاع الأرمينية، أن القوات المسلحة الأذربيجانية استخدمت أيضا الطائرات المسيرة في القصف.وأشارت إلى أنها قامت بالرد المناسب على ما وصفته باستفزازات واسعة النطاق من أذربيجان.على الجانب الآخر، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الأرمينية تقوم بتصعيد واسع النطاق، مشيرة إلى وقوع خسائر بين صفوف جيش أذربيجان.

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