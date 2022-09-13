https://sputnikarabic.ae/20220913/الدفاع-الروسية-القوات-المسلحة-تستهدف-عشرات-مواقع-المراقبة-الأوكرانية-في-زابوروجيه-ونيكولاييف-1067669054.html
الدفاع الروسية: القوات المسلحة تستهدف عشرات مواقع المراقبة الأوكرانية في زابوروجيه ونيكولاييف
الدفاع الروسية: القوات المسلحة تستهدف عشرات مواقع المراقبة الأوكرانية في زابوروجيه ونيكولاييف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الروسية استهدف عشرات مواقع المراقبة العسكرية الأوكرانية في منطقة زابوروجيه ونيكولاييف وتدمير مئات... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T10:04+0000
2022-09-13T10:04+0000
2022-09-13T10:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في إحاطة إعلامية أن خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم بلغت نحو 800 عسكريا بينهم جنود أوكران ومرتزقة أجانب بسبب الضربات الجوية الروسية. وقالت الوزارة أن "الضربات الجوية عالية الدقة أصابت نقاط الانتشار المؤقت لوحدات اللواء 95 في منطقتي سلافيانسك وكونستانتينوفكا واللواء الآلي 115 في منطقة أرتيموفسك واللواء الميكانيكي 53 في منطقة كورديوموفكا".وأضافت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة عملت على تحييد وحدات من اللواء البحري 35 في منطقة بيريزنيغوفاتوي ولواء المشاة الآلي 57 في منطقة موراخيفكا بمنطقة ميكولايف وكذلك اللواء الميكانيكي الرابع عشر بالقرب من مدينة خاركوف.وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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روسيا
الدفاع الروسية: القوات المسلحة تستهدف عشرات مواقع المراقبة الأوكرانية في زابوروجيه ونيكولاييف
10:04 GMT 13.09.2022 (تم التحديث: 10:34 GMT 13.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الروسية استهدف عشرات مواقع المراقبة العسكرية الأوكرانية في منطقة زابوروجيه ونيكولاييف وتدمير مئات المعدات والمركبات التابعة للجيش الأوكراني.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في إحاطة إعلامية أن خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم بلغت نحو 800 عسكريا بينهم جنود أوكران ومرتزقة أجانب بسبب الضربات الجوية الروسية.
وقالت الوزارة أن "الضربات الجوية عالية الدقة أصابت نقاط الانتشار المؤقت لوحدات اللواء 95 في منطقتي سلافيانسك وكونستانتينوفكا واللواء الآلي 115 في منطقة أرتيموفسك واللواء الميكانيكي 53 في منطقة كورديوموفكا".
وأضافت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة عملت على تحييد وحدات من اللواء البحري 35 في منطقة بيريزنيغوفاتوي ولواء المشاة الآلي 57 في منطقة موراخيفكا بمنطقة ميكولايف وكذلك اللواء الميكانيكي الرابع عشر بالقرب من مدينة خاركوف.
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".