https://sputnikarabic.ae/20220913/الرئيس-الإيراني-يتحدث-هاتفيا-مع-رئيس-وزراء-أرمينيا-منطقة-القوقاز-لن-تتحمل-حربا-أخرى-1067671498.html

الرئيس الإيراني يتحدث هاتفيا مع رئيس وزراء أرمينيا: منطقة القوقاز لن تتحمل حربا أخرى

الرئيس الإيراني يتحدث هاتفيا مع رئيس وزراء أرمينيا: منطقة القوقاز لن تتحمل حربا أخرى

أجرى رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشنيان، اليوم الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، فيما أكد الأخير استعداد بلاده لدعم إحلال السلام في... 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T10:48+0000

2022-09-13T10:48+0000

2022-09-13T10:48+0000

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأن "باشنيان عرض تقريرا، خلال هذه المباحثات، عن الاشتباك الحدودي مع القوات الأذربيجانية، مؤكدة أن "رئيسي أشار إلى أن حرباً جديدة في منطقة جنوب القوقاز غير مقبولة وإيران تتابع بدقة التطورات الحالية".وشدد رئيسي على "ضرورة حل جميع الخلافات في المنطقة سلميا"، مضيفا أن موقف إيران من وحدة أراضي الدول واضح.وأشار الرئيس الإيراني، إلى "حديث قائد الثورة علي خامنئي، بشأن أهمية الحدود التي تعود إلى ألف عام بين إيران وأرمينيا"، وقال: "لا ينبغي تعريض اتصال إيران بأرمينيا للخطر، ويجب أن تكون طرق الاتصال تحت سيادة الدول".وأعربت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، "عن قلقها من تصاعد التوتر والاشتباكات الحدودية بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا"، داعية إلى "ضبط النفس وحل الخلافات بالطرق السلمية وبالاستناد إلى القانون الدولي بين البلدين".وجدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، "التأكيد على عدم قبول الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأي تغييرات في حدود جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا"، مؤكدا أن إيران "تراقب عن كثب التطورات المتعلقة بهذه القضية".كما أكد "ضرورة احترام وحدة أراضي جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا"، معلناً استعداد إيران لتقديم أي مساعدة في حل الخلافات بين البلدين الجارينووقعت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين الثلاثاء، على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وقالت يريفان إن ما حدث هي استفزازات واسعة النطاق من أذربيجان، بينما وصفته باكو بأنه تصعيد غير مسبوق من أرمينيا.وأعلنت وزارتا الدفاع في أرمينيا وأذربيجان عن وقوع قتلى وجرحى في كلا الطرفين، وخسائر مادية على كلا الجانبين.يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

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