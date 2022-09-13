https://sputnikarabic.ae/20220913/الصين-تركيب-جسر-جسر-بحري-طوله-12-كلم-بعد-تصنيعه-في-أماكن-أخرى-فيديو-1067698948.html
بعد تصنيع أجزائه في مكان آخر... تركيب جسر طوله 12 كلم فوق سطح البحر... فيديو
بعد تصنيع أجزائه في مكان آخر... تركيب جسر طوله 12 كلم فوق سطح البحر... فيديو
تستعد الصين لافتتاح جسر معدني طوله 12 كيلومترا يمر فوق سطح البحر، بعدما تم تصنيع أجزائه بصورة كاملة في مكان آخر. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T21:50+0000
2022-09-13T21:50+0000
2022-09-13T21:53+0000
منوعات
الصين
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ويقع الجسر الذي من المقرر افتتاحه في يناير/ كانون الثاني المقبل، في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الثلاثاء.ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، على صفحتها الرسمية على "تويتر" يرصد بعض مراحل العمل في الجسر المعدني، الذي يتم تجميع أجزائه على سطح البحر بعدما تم تصنيعها في أماكن أخرى بصورة كاملة.وتقول الصحيفة إن الجسر الجديد سيكون جزءا مكملا لشبكات الطرق السريعة في مقاطعة فوجيان.ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الجسر سيكون ثاني جسر في الصين يتم تشييد أجزائه في مكان قبل تركيبها، بعد جسر "هونغ كونغ تشوهاي ماكاو"، الذي يصل طوله إلى 55 كيلومترا.
https://sputnikarabic.ae/20220827/يتجاوز-ارتفاع-برج-إيفل-الصين-تشيد-أعلى-جسر-معدني-في-العالم-فيديو-1066907032.html
الصين
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منوعات, الصين
بعد تصنيع أجزائه في مكان آخر... تركيب جسر طوله 12 كلم فوق سطح البحر... فيديو
21:50 GMT 13.09.2022 (تم التحديث: 21:53 GMT 13.09.2022) تابعنا عبر
تستعد الصين لافتتاح جسر معدني طوله 12 كيلومترا يمر فوق سطح البحر، بعدما تم تصنيع أجزائه بصورة كاملة في مكان آخر.
ويقع الجسر الذي من المقرر افتتاحه في يناير/ كانون الثاني المقبل، في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الثلاثاء.
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، على صفحتها الرسمية على "تويتر" يرصد بعض مراحل العمل
في الجسر المعدني، الذي يتم تجميع أجزائه على سطح البحر بعدما تم تصنيعها في أماكن أخرى بصورة كاملة.
وتقول الصحيفة إن الجسر الجديد سيكون جزءا مكملا لشبكات الطرق
السريعة في مقاطعة فوجيان.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الجسر سيكون ثاني جسر في الصين
يتم تشييد أجزائه في مكان قبل تركيبها، بعد جسر "هونغ كونغ تشوهاي ماكاو"، الذي يصل طوله إلى 55 كيلومترا.