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الصين تستثمر نحو ألف مليار دولار في المشروعات المائية خلال العقد الماضي
الصين تستثمر نحو ألف مليار دولار في المشروعات المائية خلال العقد الماضي
تحاول الصين مواجهة الجفاف الذي أثر بصورة مباشرة على ملايين السكان في بعض المناطق عن طريق مشروعات استثمارية ضخمة للحفاظ على المياه. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T14:57+0000
2022-09-13T14:57+0000
العالم
الصين
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وتقول صحيفة "الشعب" الصينية إن حجم الاستثمارات الصينية في مشروعات الحفاظ على المياه التي تم استكمالها خلال العقد الماضي وصل إلى نحو 966 مليار دولار.ونشرت الصحيفة منشورا يرصد جانبا من بعض المشروعات المائية العملاقة في البلاد، وقالت إن حجم الاستثمارات في هذا المجال خلال العقد الماضي تضاعفت نحو 5 مرات مقارنة بالفترات السابقة.وخلال الشهر الماضي، أصدر المرصد الوطني الصيني إنذارا باللون البرتقالي لمواجهة موجات الجفاف بالتزامن مع تعرض البلاد لموجات حر شديدة، وقال إن العديد من المناطق تعاني حالات جفاف بعضها شديدة.وشهدت بعض مناطق الصين انخفاض معدل هطول الأمطار خاصة في منطقة حوض نهر اليانغتسي مقارنة بالسنوات الأخيرة، بينما تم تسجيل تراجع في مستويات 66 نهرا عبر 34 مقاطعة بالمنطقة الجنوبية الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20220821/الجفاف-يؤثر-على-57-مليون-شخص-في-هوبي-بوسط-الصين-1066677405.html
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العالم, الصين
العالم, الصين

الصين تستثمر نحو ألف مليار دولار في المشروعات المائية خلال العقد الماضي

14:57 GMT 13.09.2022
© AFP 2022 / STRسد الممرات الثلاثة، أكبر سد هيدروليكي في العالم بني على نهر اليانغتسي في الصين. 19 يوليو 2020
سد الممرات الثلاثة، أكبر سد هيدروليكي في العالم بني على نهر اليانغتسي في الصين. 19 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© AFP 2022 / STR
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تحاول الصين مواجهة الجفاف الذي أثر بصورة مباشرة على ملايين السكان في بعض المناطق عن طريق مشروعات استثمارية ضخمة للحفاظ على المياه.
وتقول صحيفة "الشعب" الصينية إن حجم الاستثمارات الصينية في مشروعات الحفاظ على المياه التي تم استكمالها خلال العقد الماضي وصل إلى نحو 966 مليار دولار.
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ونشرت الصحيفة منشورا يرصد جانبا من بعض المشروعات المائية العملاقة في البلاد، وقالت إن حجم الاستثمارات في هذا المجال خلال العقد الماضي تضاعفت نحو 5 مرات مقارنة بالفترات السابقة.
وخلال الشهر الماضي، أصدر المرصد الوطني الصيني إنذارا باللون البرتقالي لمواجهة موجات الجفاف بالتزامن مع تعرض البلاد لموجات حر شديدة، وقال إن العديد من المناطق تعاني حالات جفاف بعضها شديدة.
وشهدت بعض مناطق الصين انخفاض معدل هطول الأمطار خاصة في منطقة حوض نهر اليانغتسي مقارنة بالسنوات الأخيرة، بينما تم تسجيل تراجع في مستويات 66 نهرا عبر 34 مقاطعة بالمنطقة الجنوبية الغربية.
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