https://sputnikarabic.ae/20220913/القوات-الأوكرانية-تنشر-الأسلحة-الثقيلة-قرب-محطة-زابوروجيه-النووية-1067679132.html
القوات الأوكرانية تنشر الأسلحة الثقيلة قرب محطة زابوروجيه النووية
القوات الأوكرانية تنشر الأسلحة الثقيلة قرب محطة زابوروجيه النووية
نناقش في هذه الحلقة: القوات الأوكرانية تحشد في محيط محطة زابوروجيه النووية؛ وفد من حماس برئاسة إسماعيل هنية يبحث مع لافروف قضايا الساعة والتوتر في الأراضي... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T13:21+0000
2022-09-13T13:21+0000
2022-09-13T13:21+0000
راديو
بلا قيود
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القوات الأوكرانية تنشر الأسلحة الثقيلة قرب المحطة النووية
القوات الأوكرانية تنشر الأسلحة الثقيلة قرب المحطة النووية
أعلن المتحدث باسم إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية تعد لهجوم كبير على منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، حيث تقوم بنقل أسلحة صاروخية ومدفعية ثقيلة إلى منطقة خط التماس.بدوره قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، إن قوات "أحمد"، الخاصة الشيشانية، تؤمن المواقع الاستراتيجية في مقاطعة زابوروجيه بصورة كاملة.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال رئيس حزب الإصلاح الوطني السوري، حسين راغب:خبير: روسيا و"حماس" نحو بناء استراتيجية جديدةشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال استقباله لوفد من حركة "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، على أهمية حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة وفق القوانين الدولية.وحول أهم ما جاء في هذه المحادثات، قال المحلل السياسي المقرب من حماس إبراهيم المدهون لـ"بلا قيود" :التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
القوات الأوكرانية تنشر الأسلحة الثقيلة قرب محطة زابوروجيه النووية
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: القوات الأوكرانية تحشد في محيط محطة زابوروجيه النووية؛ وفد من حماس برئاسة إسماعيل هنية يبحث مع لافروف قضايا الساعة والتوتر في الأراضي المحتلة؛ معرض فني في دبي بمشاركة روسية.
أعلن المتحدث باسم إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية تعد لهجوم كبير على منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، حيث تقوم بنقل أسلحة صاروخية ومدفعية ثقيلة إلى منطقة خط التماس.
بدوره قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، إن قوات "أحمد"، الخاصة الشيشانية، تؤمن المواقع الاستراتيجية في مقاطعة زابوروجيه بصورة كاملة.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال رئيس حزب الإصلاح الوطني السوري، حسين راغب:
"الاستهداف الدائم والمستمر للمحطة النووية من قبل النازيين، له عدة أسباب، أولا : طرد القوات الروسية من المحطة بعد سيطرتها عليها، وبدعم من الولايات المتحدة وحلفائها، ثانيا، إطالة أمد الحرب لاستنزاف روسيا، ثالثا: محاولة مواجهة النجاحات الروسية على الأرض وسيطرتها على الكثير من المناطق، ما دفع القوات الأوكرانية مدعومة من الناتو وأمريكا لممارسة الإرهاب النووي لمنع تقدم الروس، عدم تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن المسيطر عليه من الغرب، ما يسمح لأمريكا بممارسة هذا التهديد الوجودي للعالم".
خبير: روسيا و"حماس" نحو بناء استراتيجية جديدة
شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال استقباله لوفد من حركة "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، على أهمية حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة وفق القوانين الدولية.
وحول أهم ما جاء في هذه المحادثات، قال المحلل السياسي المقرب من حماس إبراهيم المدهون لـ"بلا قيود" :
"أهمية هذه الزيارة أنها جاءت بدعوة رسمية من وزارة الخارجية الروسية، وهذا اعتراف رسمي بأهمية التعامل مع الحركة على مستوى الشرق الأوسط، وأيضا جاءت في وقت تخوض فيه روسيا حربا ضد الغرب في ظل انحياز القوى الدولية الرسمية لإسرائيل، لذلك ننظر إلى روسيا كأهم القوى القادرة على تصحيح هذا الانحياز الأعمى، وبناء استراتيجيات جديدة على مستوى الشرق الأوسط، وهذه فرصة لحماس من أجل تعزيز العلاقات مع إحدى القوى الدولية، وإيضاح كل التعقيدات للجانب الروسي، وطرح مشاريع وخطط للتعاون في إطار رفع الظلم عن منطقة الشرق الأوسط، والشعب الفلسطيني بشكل خاص".
التفاصيل في الملف الصوتي...