https://sputnikarabic.ae/20220913/الكرملين-لا-يوجد-حديث-عن-تعبئة-عامة-في-روسيا-1067671100.html
الكرملين: لا يوجد حديث عن تعبئة عامة في روسيا
الكرملين: لا يوجد حديث عن تعبئة عامة في روسيا
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد حديث عن تعبئة عامة في روسيا. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T10:37+0000
2022-09-13T10:37+0000
2022-09-13T10:37+0000
روسيا
الكرملين
دميتري بيسكوف
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان خيار التعبئة العامة في روسيا مطروحا في الوقت الحالي: "في الوقت الحالي لا يوجد حديث عن هذا الموضوع".وأشار بيسكوف إلى أن الروس يؤيدون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مسألة العملية العسكرية الخاصة، هذا ما تؤكده المعطيات الإحصائية.وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220912/الدفاع-الروسية-القوات-الجوية-تحيد-250-عسكريا-أوكرانيا-في-منطقة-كوبينسك-وإيزيوم-ضمن-مقاطعة-خاركوف-1067628226.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف
روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف
الكرملين: لا يوجد حديث عن تعبئة عامة في روسيا
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أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد حديث عن تعبئة عامة في روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان خيار التعبئة العامة في روسيا مطروحا في الوقت الحالي: "في الوقت الحالي لا يوجد حديث عن هذا الموضوع".
وأشار بيسكوف إلى أن الروس يؤيدون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مسألة العملية العسكرية الخاصة، هذا ما تؤكده المعطيات الإحصائية.
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.