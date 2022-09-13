https://sputnikarabic.ae/20220913/المنتدى-الاقتصادي-الروسي-الأفريقي-الثاني-سيعقد-في-صيف-عام-2023-في-سانت-بطرسبرغ-1067678124.html

المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي الثاني سيعقد في صيف عام 2023 في سانت بطرسبرغ

المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي الثاني سيعقد في صيف عام 2023 في سانت بطرسبرغ

سيعقد المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي الثاني في مدينة سانت بطرسبرغ في صيف عام 2023، بالتزامن مع القمة الروسية الأفريقية الثانية، وفقا لمؤسسة "روسكونغرس". 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T12:57+0000

2022-09-13T12:57+0000

2022-09-13T12:57+0000

روسيا

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وجاء في بيان "روسكونغرس": بالتزامن مع القمة، من المقرر عقد المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي الثاني. ومن المقرر أن يشارك رؤساء دول القارة الأفريقية الذين وصلوا إلى سانت بطرسبرغ، مع ممثلين من روسيا وأفريقيا. رجال الأعمال والوكالات الحكومية ، وكذلك جمعيات التكامل في أفريقيا".تمت الموافقة على تشكيل اللجنة المنظمة للتحضير للقمة الروسية الأفريقية الثانية وعقدها في روسيا الاتحادية، والتي ستعقد في صيف عام 2023 في سانت بطرسبرغ، مع تعيين يوري أوشاكوف رئيسا للجنة المنظمة.يذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت في شهر يوليو/ تموز الماضي، إن القمة الروسية الأفريقية ستعقد العام المقبل في مدينة في سانت بطرسبرغ.

https://sputnikarabic.ae/20220727/زاخاروفا-تكشف-عن-مكان-انعقاد-القمة-الروسية-الأفريقية-العام-المقبل-1065646080.html

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