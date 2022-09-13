https://sputnikarabic.ae/20220913/المنتدى-الاقتصادي-الروسي-الأفريقي-الثاني-سيعقد-في-صيف-عام-2023-في-سانت-بطرسبرغ-1067678124.html
المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي الثاني سيعقد في صيف عام 2023 في سانت بطرسبرغ
المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي الثاني سيعقد في صيف عام 2023 في سانت بطرسبرغ
سيعقد المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي الثاني في مدينة سانت بطرسبرغ في صيف عام 2023، بالتزامن مع القمة الروسية الأفريقية الثانية، وفقا لمؤسسة "روسكونغرس". 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T12:57+0000
2022-09-13T12:57+0000
2022-09-13T12:57+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0d/1047175409_0:146:3127:1904_1920x0_80_0_0_29d5012ac36dfe7bf95354173cca2b2b.jpg
وجاء في بيان "روسكونغرس": بالتزامن مع القمة، من المقرر عقد المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي الثاني. ومن المقرر أن يشارك رؤساء دول القارة الأفريقية الذين وصلوا إلى سانت بطرسبرغ، مع ممثلين من روسيا وأفريقيا. رجال الأعمال والوكالات الحكومية ، وكذلك جمعيات التكامل في أفريقيا".تمت الموافقة على تشكيل اللجنة المنظمة للتحضير للقمة الروسية الأفريقية الثانية وعقدها في روسيا الاتحادية، والتي ستعقد في صيف عام 2023 في سانت بطرسبرغ، مع تعيين يوري أوشاكوف رئيسا للجنة المنظمة.يذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت في شهر يوليو/ تموز الماضي، إن القمة الروسية الأفريقية ستعقد العام المقبل في مدينة في سانت بطرسبرغ.
https://sputnikarabic.ae/20220727/زاخاروفا-تكشف-عن-مكان-انعقاد-القمة-الروسية-الأفريقية-العام-المقبل-1065646080.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0d/1047175409_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_1ebb21d6c39d5c9ff2e65d3753a7bca3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي الثاني سيعقد في صيف عام 2023 في سانت بطرسبرغ
تابعنا عبر
سيعقد المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي الثاني في مدينة سانت بطرسبرغ في صيف عام 2023، بالتزامن مع القمة الروسية الأفريقية الثانية، وفقا لمؤسسة "روسكونغرس".
وجاء في بيان "روسكونغرس": بالتزامن مع القمة، من المقرر عقد المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي الثاني. ومن المقرر أن يشارك رؤساء دول القارة الأفريقية الذين وصلوا إلى سانت بطرسبرغ، مع ممثلين من روسيا وأفريقيا. رجال الأعمال والوكالات الحكومية ، وكذلك جمعيات التكامل في أفريقيا".
تمت الموافقة على تشكيل اللجنة المنظمة للتحضير للقمة الروسية الأفريقية
الثانية وعقدها في روسيا الاتحادية، والتي ستعقد في صيف عام 2023 في سانت بطرسبرغ، مع تعيين يوري أوشاكوف رئيسا للجنة المنظمة.
يذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
، قالت في شهر يوليو/ تموز الماضي، إن القمة الروسية الأفريقية ستعقد العام المقبل في مدينة في سانت بطرسبرغ.