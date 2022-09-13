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https://sputnikarabic.ae/20220913/المنتدى-الاقتصادي-الروسي-الأفريقي-الثاني-سيعقد-في-صيف-عام-2023-في-سانت-بطرسبرغ-1067678124.html
المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي الثاني سيعقد في صيف عام 2023 في سانت بطرسبرغ
المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي الثاني سيعقد في صيف عام 2023 في سانت بطرسبرغ
سيعقد المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي الثاني في مدينة سانت بطرسبرغ في صيف عام 2023، بالتزامن مع القمة الروسية الأفريقية الثانية، وفقا لمؤسسة "روسكونغرس". 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T12:57+0000
2022-09-13T12:57+0000
روسيا
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وجاء في بيان "روسكونغرس": بالتزامن مع القمة، من المقرر عقد المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي الثاني. ومن المقرر أن يشارك رؤساء دول القارة الأفريقية الذين وصلوا إلى سانت بطرسبرغ، مع ممثلين من روسيا وأفريقيا. رجال الأعمال والوكالات الحكومية ، وكذلك جمعيات التكامل في أفريقيا".تمت الموافقة على تشكيل اللجنة المنظمة للتحضير للقمة الروسية الأفريقية الثانية وعقدها في روسيا الاتحادية، والتي ستعقد في صيف عام 2023 في سانت بطرسبرغ، مع تعيين يوري أوشاكوف رئيسا للجنة المنظمة.يذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت في شهر يوليو/ تموز الماضي، إن القمة الروسية الأفريقية ستعقد العام المقبل في مدينة في سانت بطرسبرغ.
https://sputnikarabic.ae/20220727/زاخاروفا-تكشف-عن-مكان-انعقاد-القمة-الروسية-الأفريقية-العام-المقبل-1065646080.html
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روسيا

المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي الثاني سيعقد في صيف عام 2023 في سانت بطرسبرغ

12:57 GMT 13.09.2022
© Depositphotos / Ksenija1803z.sibmail.com ناطحة سحاب "لاختا سنتر" في سان بطرسبرغ، روسيا
 ناطحة سحاب لاختا سنتر في سان بطرسبرغ، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© Depositphotos / Ksenija1803z.sibmail.com
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سيعقد المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي الثاني في مدينة سانت بطرسبرغ في صيف عام 2023، بالتزامن مع القمة الروسية الأفريقية الثانية، وفقا لمؤسسة "روسكونغرس".
وجاء في بيان "روسكونغرس": بالتزامن مع القمة، من المقرر عقد المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي الثاني. ومن المقرر أن يشارك رؤساء دول القارة الأفريقية الذين وصلوا إلى سانت بطرسبرغ، مع ممثلين من روسيا وأفريقيا. رجال الأعمال والوكالات الحكومية ، وكذلك جمعيات التكامل في أفريقيا".
تمت الموافقة على تشكيل اللجنة المنظمة للتحضير للقمة الروسية الأفريقية الثانية وعقدها في روسيا الاتحادية، والتي ستعقد في صيف عام 2023 في سانت بطرسبرغ، مع تعيين يوري أوشاكوف رئيسا للجنة المنظمة.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
زاخاروفا تكشف عن مكان انعقاد القمة الروسية الأفريقية العام المقبل
27 يوليو, 13:17 GMT
يذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت في شهر يوليو/ تموز الماضي، إن القمة الروسية الأفريقية ستعقد العام المقبل في مدينة في سانت بطرسبرغ.
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