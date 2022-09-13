https://sputnikarabic.ae/20220913/انطلاق-أعمال-النسخة-الثانية-للقمة-العالمية-للذكاء-الاصطناعي-في-العاصمة-السعودية-برعاية-ولي-العهد-1067680334.html
انطلاق أعمال النسخة الثانية للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي في العاصمة السعودية برعاية ولي العهد
انطلاق أعمال النسخة الثانية للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي في العاصمة السعودية برعاية ولي العهد
انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال النسخة الثانية للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي في العاصمة السعودية الرياض. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T14:11+0000
2022-09-13T14:11+0000
2022-09-13T14:11+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لبيان أصدره المكتب الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة، فقد أكد أن المؤتمر يعقد تحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية".وأوضح البيان أن المؤتمر الذي يعقد في مقر مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض وتستمر فعالياته ثلاثة أيام، يحضره أكثر من 10 آلاف شخص، وسيتحدث فيه 200 متحدث من 90 دولة، يمثّلون صانعي السياسات في مجال الذكاء الاصطناعي ورؤساء كبرى الشركات التقنية في العالم.وقال البيان: "تؤكد رعاية سمو ولي العهد للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية حرص سموه على الاستفادة من هذا القطاع الحيوي؛ لتحقيق التنمية للمملكة العربية السعودية، وأن تكون المملكة نموذجاً عالمياً رائداً في بناء اقتصادات المعرفة لخدمة الأجيال الحاضرة والقادمة وتحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
انطلاق أعمال النسخة الثانية للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي في العاصمة السعودية برعاية ولي العهد
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انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال النسخة الثانية للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي في العاصمة السعودية الرياض.
ووفقا لبيان أصدره المكتب الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة، فقد أكد أن المؤتمر يعقد
تحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية".
وأوضح البيان أن المؤتمر الذي يعقد في مقر مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض وتستمر فعالياته ثلاثة أيام، يحضره أكثر من 10 آلاف شخص، وسيتحدث فيه 200 متحدث من 90 دولة، يمثّلون صانعي
السياسات في مجال الذكاء الاصطناعي ورؤساء كبرى الشركات التقنية في العالم.
وقال البيان: "تؤكد رعاية سمو ولي العهد للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية حرص سموه على الاستفادة من هذا القطاع الحيوي؛ لتحقيق التنمية للمملكة العربية السعودية، وأن تكون المملكة نموذجاً عالمياً رائداً في بناء اقتصادات المعرفة لخدمة الأجيال الحاضرة والقادمة وتحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030".