انهيار مبنى في العاصمة الأردنية عمان ومحاولات لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض... فيديو
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
انهارت، اليوم الثلاثاء، عمارة سكنية بمنطقة اللويبدة في العاصمة الأردنية عمان، وتحاول فرق الإنقاذ إخلاء عدد من الأشخاص العالقين تحت أنقاض المبنى.
وحسب قناة "المملكة"، أفادت مديرية الأمن العام، بأنه تم إخلاء 6 إصابات إثر انهيار العمارة، مشيرة إلى وجود عدد من العالقين تحت الأنقاض.
فيديو.. انهيار مبنى مكون من 4 طوابق ومأهول بالسكان في العاصمة الأردنية عمان وقوات الدفاع المدني تهرع إلى المكان— تحديث (@Updateksa) September 13, 2022
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وأضافت القناة أن العمارة تتكون من 4 طوابق، ومأهولة بالسكان.
وأوضحت أن الأمن قام بتطويق المنطقة وإغلاقها، كما تم قطع التيار الكهربائي عن العمارة المنهارة والعمارات المجاورة لها.
شاهد | صور أولية لأنقاض العمارة المنهارة في #اللويبدة#عاجل #الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/ninnrM6RiA— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) September 13, 2022
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إضافة إلى عدد من الوزراء وصلوا إلى موقع الحادث.
ووجه الخصاونة، الكوادر والفرق المختصة ببذل أقصى الجهود، ومواصلة العمل إلى حين انتهاء عمليات الإخلاء والإنقاذ في العمارة المنهارة.
شاهد| رئيس الوزراء وعدد من الوزراء يتواجدون في موقع انهيار العمارة بـ #اللويبدة#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/5jlEBiuQBg— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) September 13, 2022
كما أمر الخصاونة الجهات المختصة بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.
بدورها، أكدت مديرية الأمن العام أنها لا تزال تتعامل مع الحدث.