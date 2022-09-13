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https://sputnikarabic.ae/20220913/انهيار-مبنى-في-العاصمة-الأردنية-عمان-ومحاولات-لإنقاذ-العالقين-تحت-الأنقاض-فيديو-1067683328.html
انهيار مبنى في العاصمة الأردنية عمان ومحاولات لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض... فيديو
انهيار مبنى في العاصمة الأردنية عمان ومحاولات لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض... فيديو
انهارت، اليوم الثلاثاء، عمارة سكنية بمنطقة اللويبدة في العاصمة الأردنية عمان، وتحاول فرق الإنقاذ إخلاء عدد من الأشخاص العالقين تحت أنقاض المبنى. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T15:15+0000
2022-09-13T15:15+0000
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وحسب قناة "المملكة"، أفادت مديرية الأمن العام، بأنه تم إخلاء 6 إصابات إثر انهيار العمارة، مشيرة إلى وجود عدد من العالقين تحت الأنقاض.وأضافت القناة أن العمارة تتكون من 4 طوابق، ومأهولة بالسكان.وأوضحت أن الأمن قام بتطويق المنطقة وإغلاقها، كما تم قطع التيار الكهربائي عن العمارة المنهارة والعمارات المجاورة لها.وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إضافة إلى عدد من الوزراء وصلوا إلى موقع الحادث.ووجه الخصاونة، الكوادر والفرق المختصة ببذل أقصى الجهود، ومواصلة العمل إلى حين انتهاء عمليات الإخلاء والإنقاذ في العمارة المنهارة.كما أمر الخصاونة الجهات المختصة بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.بدورها، أكدت مديرية الأمن العام أنها لا تزال تتعامل مع الحدث.
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أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي

انهيار مبنى في العاصمة الأردنية عمان ومحاولات لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض... فيديو

15:15 GMT 13.09.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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انهارت، اليوم الثلاثاء، عمارة سكنية بمنطقة اللويبدة في العاصمة الأردنية عمان، وتحاول فرق الإنقاذ إخلاء عدد من الأشخاص العالقين تحت أنقاض المبنى.
وحسب قناة "المملكة"، أفادت مديرية الأمن العام، بأنه تم إخلاء 6 إصابات إثر انهيار العمارة، مشيرة إلى وجود عدد من العالقين تحت الأنقاض.
وأضافت القناة أن العمارة تتكون من 4 طوابق، ومأهولة بالسكان.
وأوضحت أن الأمن قام بتطويق المنطقة وإغلاقها، كما تم قطع التيار الكهربائي عن العمارة المنهارة والعمارات المجاورة لها.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إضافة إلى عدد من الوزراء وصلوا إلى موقع الحادث.
ووجه الخصاونة، الكوادر والفرق المختصة ببذل أقصى الجهود، ومواصلة العمل إلى حين انتهاء عمليات الإخلاء والإنقاذ في العمارة المنهارة.
كما أمر الخصاونة الجهات المختصة بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.
بدورها، أكدت مديرية الأمن العام أنها لا تزال تتعامل مع الحدث.
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