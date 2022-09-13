https://sputnikarabic.ae/20220913/بلينكن-الولايات-المتحدة-تشعر-بقلق-بالغ-إزاء-تقارير-عن-اشتباكات-على-الحدود-بين-أرمينيا-وأذربيجان-1067660573.html

بلينكن: الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن اشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

بلينكن: الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن اشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن اشتباكات على طول الحدود الأرمينية الأذربيجانية... 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T03:19+0000

2022-09-13T03:19+0000

2022-09-13T03:20+0000

وزير الخارجية الأمريكي

أرمينيا

أخبار أذربيجان

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وأضاف بلينكن في بيان، "كما أوضحنا سلفا، لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع.. إننا نحث على إنهاء أي أعمال قتالية عسكرية على الفور"، وفقا لوكالة رويترز.ووقعت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين/الثلاثاء، على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وقالت يريفان إن ما حدث استفزازات واسعة النطاق من أذربيجان، بينما وصفته باكو بأنه تصعيد غير مسبوق من أرمينيا.وأعلنت وزارتا الدفاع في أرمينيا وأذربيجان عن ووقع قتلى وجرحى في كل طرف، وخسائر مادية على كلا الجانبين.وأطلع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأرمينيين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف على كافة المستجدات والتطورات الحاصلة على حدود أرمينيا وأذربيجان.يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين ثانٍ 2020.وفي ذلك الوقت، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.ونص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.كما تضمن الاتفاق أيضاً، رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.

https://sputnikarabic.ae/20220912/حكومة-أرمينيا-باشينيان-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-بوتين-لمناقشة-التصعيد-على-الحدود-مع-أذربيجان-1067659591.html

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وزير الخارجية الأمريكي, أرمينيا, أخبار أذربيجان