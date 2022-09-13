https://sputnikarabic.ae/20220913/بلينكن-يحث-أذربيجان-وأرمينيا-على-وقف-الأعمال-القتالية-1067685293.html

بلينكن يحث أذربيجان وأرمينيا على وقف الأعمال القتالية

بلينكن يحث أذربيجان وأرمينيا على وقف الأعمال القتالية

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أذربيجان وأرمينيا على التوصل لتسوية سلمية، إثر اندلاع أسوأ قتال بين البلدين منذ حرب عام 2020. 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T16:18+0000

2022-09-13T16:18+0000

2022-09-13T16:18+0000

الحرب بين أذربيجان وأرمينيا

وزير الخارجية الأمريكي

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عبر بلينكن الذي يزور ولاية إنديانا عن "قلقه العميق" في اتصالات هاتفية منفصلة للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بحسب "فرانس برس".قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية إن بلينكن أبلغ الزعيمين أن الولايات المتحدة سوف "تدفع لوقف فوري للقتال والتوصل لتسوية سلمية بين أرمينيا وأذربيجان".وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأرمينية أرتوم تاراسيان، قد أعلن اليوم الثلاثاء، أن الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية لا يزال متوتراً.وقال تاراسيان خلال إحاطة إعلامية: "اعتبارًا من الساعة 14.00 (13.00 بتوقيت موسكو)، لا يزال الوضع في بعض الأجزاء من الحدود الأرمينية الأذربيجانية متوترًا للغاية. رغم الانخفاض الملحوظ في شدة القصف، يواصل العدو محاولته لتقدم مواقعه بشكل خاص باتجاه قرى نيركين أند، فيرين شورزا، أرتانيش وسوتك".وفيما وقعت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين- الثلاثاء، على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وصفتها يريفان بأنها استفزازات واسعة النطاق من أذربيجان، فقد اعتبرته باكو بأنه تصعيد غير مسبوق من أرمينيا.وأعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، أن خسائر بلاده نتيجة القصف على الحدود مع أذربيجان، بلغت 49 شخصا.يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

https://sputnikarabic.ae/20220913/الدفاع-الأرمينية-القصف-على-الحدود-الأرمينية-الأذربيجانية-تقلص-بشكل-ملحوظ-1067684747.html

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الحرب بين أذربيجان وأرمينيا, وزير الخارجية الأمريكي