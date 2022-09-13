https://sputnikarabic.ae/20220913/بوتين-يطلع-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-على-خطوات-روسيا-لخفض-التصعيد-بين-أرمينيا-وأذربيجان--1067697392.html
بوتين يطلع منظمة معاهدة الأمن الجماعي على خطوات روسيا لخفض التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان
بوتين يطلع منظمة معاهدة الأمن الجماعي على خطوات روسيا لخفض التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان
أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أطلعها على خطوات روسيا لخفض التصعيد على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T20:45+0000
2022-09-13T20:45+0000
2022-09-13T20:58+0000
روسيا
العالم
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وقالت الأمانة العامة للمنظمة أن "رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ابلغ أعضاء لجنة منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالخطوات العملية الإضافية التي اتخذها الجانب الروسي بهدف تهدئة التوتر الذي نشأ".وأفادت أمانة المنظمة، بأن مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي توصل إلى اتفاق لإرسال بعثة من المنظمة إلى أرمينيا، برئاسة الأمين العام للمنظمة ستانيسلاف زاس.واندلعت الاشتباكات، ليل الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وأدت لسقوط ضحايا في جيشي البلدين، واتهم الطرفان بعضهما البعض ببدء التصعيد.وبحلول صباح اليوم، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار، إثر محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا، برعاية روسيا، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
https://sputnikarabic.ae/20220913/واشنطن-تحث-أرمينيا-وأذربيجان-على-إقامة-خطوط-تواصل-لإيجاد-حل-دبلوماسي-بينهما-1067694881.html
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روسيا, العالم
بوتين يطلع منظمة معاهدة الأمن الجماعي على خطوات روسيا لخفض التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان
20:45 GMT 13.09.2022 (تم التحديث: 20:58 GMT 13.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أطلعها على خطوات روسيا لخفض التصعيد على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.
وقالت الأمانة العامة للمنظمة أن "رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ابلغ أعضاء لجنة منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالخطوات العملية الإضافية التي اتخذها الجانب الروسي بهدف تهدئة التوتر الذي نشأ".
وأفادت أمانة المنظمة، بأن مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي توصل إلى اتفاق لإرسال بعثة من المنظمة إلى أرمينيا، برئاسة الأمين العام للمنظمة ستانيسلاف زاس.
"خلال جلسة مجلس الأمن الجماعي، تم التوصل إلى اتفاق بشأن إرسال بعثة منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى جمهورية أرمينيا، برئاسة الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس، وبمشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي العقيد اناتولي سيدوروف وممثلو الدول أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي لتقييم الوضع الحالي، وإعداد تقرير مفصل لرؤساء الدول في الدورة المقبلة لمجلس الأمن الجماعي (المقرر عقده هذا الخريف في يريفان) حول الوضع في المنطقة ووضع مقترحات بشأن تهدئة التوتر الذي نشأ".
الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي
واندلعت الاشتباكات، ليل الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وأدت لسقوط ضحايا في جيشي البلدين، واتهم الطرفان بعضهما البعض ببدء التصعيد.
وبحلول صباح اليوم، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار، إثر محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.
يذكر أن أرمينيا وأذربيجان
وقعتا، برعاية روسيا، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.