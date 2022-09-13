تحضير الملبن الفلسطيني التقليدي
يحضر الفلسطينيون حلوى الملبن التقليدي، التي يتناقلونها في الضفة الغربية لقرون من الأب إلى الابن. عائلة كراجه على يقين من أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يصبح بها المنتج الحلو لذيذًا حقًا.
ويتم تحضيره بغلي عصير العنب لمدة 12 ساعة، في نفس الوقت يتم تحريكه باستمرار. ومن الضروري تحضيره في أحواض نحاسية وعلى خشب الصنوبر. هوذا يعطي الحلوى نكهة خاصة.
ويسمى الملبن أيضًا بـ "جلد الفاكهة". يتم تحضيرها أيضًا من عصير العنب وأيضًا - وفقًا لتقنيات أسلافهم.
يساعد العمل هذه العائلة الفلسطينية على البقاء بثبات حتى في أصعب الأوقات.
© AFP 2022 / Hazem Baderالفلسطيني عبد اللطيف كراجه وزوجته نبيهة يحضران حلويات الملبن التقليدية المصنوعة من عصير العنب، في قرية حلحول بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 12 سبتمبر 2022.
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© AFP 2022 / Hazem Bader
الفلسطيني عبد اللطيف كراجه وزوجته نبيهة يحضران حلويات الملبن التقليدية المصنوعة من عصير العنب، في قرية حلحول بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 12 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Hazem Baderالفلسطيني عبد اللطيف كراجه وزوجته نبيهة يحضران حلويات الملبن التقليدية المصنوعة من عصير العنب، في قرية حلحول بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 12 سبتمبر 2022.
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© AFP 2022 / Hazem Bader
الفلسطيني عبد اللطيف كراجه وزوجته نبيهة يحضران حلويات الملبن التقليدية المصنوعة من عصير العنب، في قرية حلحول بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 12 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Hazem Baderالفلسطيني عبد اللطيف كراجه وزوجته نبيهة يحضران حلويات الملبن التقليدية المصنوعة من عصير العنب، في قرية حلحول بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 12 سبتمبر 2022.
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© AFP 2022 / Hazem Bader
الفلسطيني عبد اللطيف كراجه وزوجته نبيهة يحضران حلويات الملبن التقليدية المصنوعة من عصير العنب، في قرية حلحول بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 12 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Hazem Baderالفلسطيني عبد اللطيف كراجه وزوجته نبيهة يحضران حلويات الملبن التقليدية المصنوعة من عصير العنب، في قرية حلحول بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 12 سبتمبر 2022.
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© AFP 2022 / Hazem Bader
الفلسطيني عبد اللطيف كراجه وزوجته نبيهة يحضران حلويات الملبن التقليدية المصنوعة من عصير العنب، في قرية حلحول بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 12 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Hazem Baderالفلسطيني عبد اللطيف كراجه وزوجته نبيهة يحضران حلويات الملبن التقليدية المصنوعة من عصير العنب، في قرية حلحول بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 12 سبتمبر 2022.
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© AFP 2022 / Hazem Bader
الفلسطيني عبد اللطيف كراجه وزوجته نبيهة يحضران حلويات الملبن التقليدية المصنوعة من عصير العنب، في قرية حلحول بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 12 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Hazem Baderالفلسطيني عبد اللطيف كراجه وزوجته نبيهة يحضران حلويات الملبن التقليدية المصنوعة من عصير العنب، في قرية حلحول بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 12 سبتمبر 2022.
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© AFP 2022 / Hazem Bader
الفلسطيني عبد اللطيف كراجه وزوجته نبيهة يحضران حلويات الملبن التقليدية المصنوعة من عصير العنب، في قرية حلحول بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 12 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Hazem Baderالفلسطيني عبد اللطيف كراجه وزوجته نبيهة يحضران حلويات الملبن التقليدية المصنوعة من عصير العنب، في قرية حلحول بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 12 سبتمبر 2022.
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© AFP 2022 / Hazem Bader
الفلسطيني عبد اللطيف كراجه وزوجته نبيهة يحضران حلويات الملبن التقليدية المصنوعة من عصير العنب، في قرية حلحول بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 12 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Hazem Baderالفلسطيني عبد اللطيف كراجه وزوجته نبيهة يحضران حلويات الملبن التقليدية المصنوعة من عصير العنب، في قرية حلحول بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 12 سبتمبر 2022.
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© AFP 2022 / Hazem Bader
الفلسطيني عبد اللطيف كراجه وزوجته نبيهة يحضران حلويات الملبن التقليدية المصنوعة من عصير العنب، في قرية حلحول بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 12 سبتمبر 2022.