https://sputnikarabic.ae/20220913/تحضير-الملبن-الفلسطيني-التقليدي-1067666095.html

تحضير الملبن الفلسطيني التقليدي

تحضير الملبن الفلسطيني التقليدي

يحضر الفلسطينيون حلوى الملبن التقليدي، التي يتناقلونها في الضفة الغربية لقرون من الأب إلى الابن. عائلة كراجه على يقين من أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يصبح... 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T10:22+0000

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ويتم تحضيره بغلي عصير العنب لمدة 12 ساعة، في نفس الوقت يتم تحريكه باستمرار. ومن الضروري تحضيره في أحواض نحاسية وعلى خشب الصنوبر. هوذا يعطي الحلوى نكهة خاصة. ويسمى الملبن أيضًا بـ "جلد الفاكهة". يتم تحضيرها أيضًا من عصير العنب وأيضًا - وفقًا لتقنيات أسلافهم. يساعد العمل هذه العائلة الفلسطينية على البقاء بثبات حتى في أصعب الأوقات.

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