https://sputnikarabic.ae/20220913/تشاد-الحوار-الوطني-يعلن-غدا-نتائج-المشاورات-حول-المحاور-الخمسة-1067696648.html

تشاد… الحوار الوطني يعلن غدا نتائج المشاورات حول المحاور الخمسة

تشاد… الحوار الوطني يعلن غدا نتائج المشاورات حول المحاور الخمسة

كشفت مصادر تشادية أخر التطورات الخاصة بالحوار الوطني المنعقد في العاصمة إنجامينا، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان النتائج غدا الأربعاء. 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T20:44+0000

2022-09-13T20:44+0000

2022-09-13T20:44+0000

العالم

أخبار تشاد

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وقالت المصادر في حديثها لـ"سبوتنيك" إن نتائج المشاورات ستتناول المحاور الخمسة التي دار حولها النقاش.وبحسب المصادر، فإنه من المقرر أن تعلن التوصيات الخاصة بما تم التوصل إليه والتوافق حول المحاور الخمسة، التي تتضمن السلام والتماسك الاجتماعي والمصالحة الوطنية، ومحور الدستور الجديد وإصلاح المؤسسات، والقضايا الاجتماعية، وحقوق الإنسان والحريات، والقطاعات الخدمية.وغادرت العديد من الأحزاب والحركات المسلحة الحوار الوطني، الأسبوع الماضي، متهمة الحكومة والأحزاب الموالية لها بمحاولة السيطرة على مسار الحوار ومخرجاته دون توافق.وتحدثت أحزاب المعارضة عن بعض الشروط، وفي مقدمتها إطلاق سراح الأسرى الذي تضمنته الوثيقة النهائية لاتفاق الدوحة، وأن هذه الشروط التي لم يتم العمل على تحقيقها يمكن أن تعرقل مساعي الصلح بين المجلس العسكري والحركات المسلحة المقاطعة لاتفاق حوار الدوحة.وقبل بدء الحوار، اتهم ائتلاف أحزاب المعارضة وأعضاء المجتمع المدني المجلس العسكري باستمرار "انتهاكات حقوق الإنسان" والتحضير لترشيح الجنرال ديبي للرئاسة.وأعلنت هيئة رئاسة الحوار الوطني في تشاد عودة انطلاق جلسات الحوار في الخامس من سبتمبر/ أيلول، عقب التوصل لاتفاق مع قوى سياسية مقاطعة.وتتضمن مسودة الحوار في تشاد 20 بندا، أبرزها إصلاح المؤسسة العسكرية ومراجعة ميثاق الفترة الانتقالية مع عدم جواز ترشح أعضاء الأجهزة الانتقالية في أول انتخابات، وتشكيل حكومة مصالحة وطنية.وتولى محمد إدريس ديبي، السلطة في أبريل/ نيسان 2021، على رأس المجلس العسكري الانتقالي بعد وفاة والده إدريس ديبي.وعد ديبي بتنظيم حوار مع المعارضة للتوصل إلى إعادة السلطة إلى المدنيين خلال مهلة 18 شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة.

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