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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220913/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1067661398.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T06:09+0000
2022-09-13T06:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
نقطة الضبط الأمني في مقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:09 GMT 13.09.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:09 GMT 13.09.2022
آليات عسكرية أوكرانية محترقة قرب مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات خيرسون تكشف عن خسائر الجيش الأوكراني خلال الهجوم الأخير
05:08 GMT
06:09 GMT 13.09.2022
لوغانسك... القوات الأوكرانية تقصف مدينة بريانكا بصواريخ "هيمارس" الأمريكية
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، أن القوات الأوكرانية أطلقت أربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة بريانكا في الجمهورية.
وقال المكتب التمثيلي في بيان نشره على تطبيق "تلغرام"، أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 23.10 (يتزامن مع توقيت موسكو) على مدينة بريانكا، باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق أربعة صواريخ)".
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