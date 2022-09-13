https://sputnikarabic.ae/20220913/جبهة-تحرير-تيغراي-إصابات-وأضرار-في-هجوم-لقوات-آبي-أحمد-على-جامعة-بالعاصمة-ميكيلي--1067683118.html

جبهة تحرير "تيغراي": إصابات وأضرار في هجوم لقوات "آبي أحمد" على جامعة بالعاصمة ميكيلي

جبهة تحرير "تيغراي": إصابات وأضرار في هجوم لقوات "آبي أحمد" على جامعة بالعاصمة ميكيلي

قال المتحدث باسم جبهة تحرير تيغراي في إثيوبيا، إن غارة جوية استهدفت عاصمة الإقليم الشمالي صباح اليوم الثلاثاء، وهو ما أكده مسؤول في مستشفى بالمنطقة. 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T15:09+0000

2022-09-13T15:09+0000

2022-09-13T15:09+0000

أخبار إثيوبيا

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ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، جاءت هذه الضربة - التي لا يمكن التحقق من صحتها من مصدر مستقل - بعد يومين من إعلان المتمردين استعدادهم لبدء محادثات سلام يتوسط فيها الاتحاد الأفريقي مع حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد.اندلعت الحرب بين الحكومة المركزية والجبهة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بعد اتهامات من أديس أبابا للجبهة بالاعتداء على وحدة تابعة للجيش الوطني وسرقتها، فيما شكت الجبهة التي حكمت البلاد لعقود في السابق من محاولات تهميش سياسي.وأخذ الصراع منحنيات عديدة، ففي حين استطاعت القوات المركزية اقتحام عاصمة الإقليم ميكيلي وطرد أغلب المتمردين، إلا أن الجبهة استجمعت قواها لاحقا ونظمت هجوما مضادا واستردت أراضي الإقليم، حتى أن نطاق سيطرتها توسع خارج منطقتها وكانت قريبة جدا من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.تمكنت القوات الحكومية في النهاية من صد قوات تيغراي وإبعادها عن أديس أبابا في وقت سابق، وأعلنت هدنة بين الطرفين، ومنذ ذلك الحين تتوسط الأطراف الدولية لإنهاء الصراع ومعالجة أثار الحرب التي تسببت في أزمة إنسانية عميقة.من جانبه قال جيتاشيو رضا المتحدث باسم جبهة تيغراي على "تويتر" إن "الطائرات المسيرة لآبي أحمد استهدفت حرم أدي هاكي في جامعة ميكيلي".وأكد متحدث آخر باسم الجبهة كينديا جيبريهيوت أن جامعة ميكيلي "قُصفت" ما أدى إلى إصابات وأضرار مادية، مشيرا إلى أن الضربة تأتي بعدما شكلت حكومة تيغراي فريق تفاوض وأعلنت أنها على استعداد لإجراء "محادثات سلام".فيما قال كيبروم جبريسيلاسي رئيس مستشفى في منطقة تيغراي على "تويتر" إن "هجوما بطائرة مسيرة" استهدف ميكيلي في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، مضيفا أن "جريحا وصل إلى مستشفى أيدر ولم يعرف بعد العدد الإجمالي للضحايا".لا يستطيع الصحافيون الوصول إلى شمال إثيوبيا، وتعمل شبكات الاتصالات هناك بشكل غير منتظم ما يجعل التحقق من هذه المعلومات مستحيلا. ولم تعلق الحكومة الإثيوبية على الواقعة بعد.وتتواصل المعارك على عدة جبهات في شمال إثيوبيا منذ استئناف أعمال العنف في 24 أغسطس/ آب بعد هدنة استمرت خمسة أشهر، ويتقاذف الطرفان المسؤولية بشأنها.ويتهم المتمردون الجيشين الإثيوبي والإريتري بشن هجوم مشترك من إريتريا، الدولة الواقعة على حدود شمال تيغراي والتي قدمت دعما للقوات الإثيوبية خلال المرحلة الأولى من النزاع.أودى الصراع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد الملايين وتسبب في أزمة إنسانية حادة في البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني بسبب ظروف الجفاف الأخيرة في المنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20220912/أمريكا-ترحب-باستعداد-جبهة-تيغراي-لوقف-إطلاق-النار-وتدعو-لبدء-محادثات-في-إثيوبيا-فورا-1067644751.html

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