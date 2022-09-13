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https://sputnikarabic.ae/20220913/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يلقي-القبض-على-جاسوس-في-إحدى-مصانع-الطائرات-1067664334.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على جاسوس في إحدى مصانع الطائرات
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على جاسوس في إحدى مصانع الطائرات
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن روسي بتهمة التجسس وتسليم معلومات ووثائق إلى أوكرانيا. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T08:08+0000
2022-09-13T08:08+0000
روسيا
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وأصدر الأمن الفيدرالي الروسي بيانا وجاء فيه: "تم القبض على مواطن روسي أدين بالخيانة العظمى لنقله معلومات إلى أوكرانيا على حساب أمن الدولة الروسية".وأضاف البيان: "أحد سكان منطقة موسكو يعمل مديرا للجودة في مصنع للطائرات وكان لديه إمكانية الوصول إلى المستندات التي تحمل علامة "سرية للغاية"، بالإضافة إلى رسوم مهمة عن أجزاء الطائرات العسكرية".وأشار البيان إلى أن "المواطن الروسي عمل من خلال قنوات الاتصال الإلكترونية مع الجانب الأوكراني وسلمهم وثائق مهمة وتحديدا إلى مصنع أوديسا للطيران".
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روسيا

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على جاسوس في إحدى مصانع الطائرات

08:08 GMT 13.09.2022
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورعناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن روسي بتهمة التجسس وتسليم معلومات ووثائق إلى أوكرانيا.
وأصدر الأمن الفيدرالي الروسي بيانا وجاء فيه: "تم القبض على مواطن روسي أدين بالخيانة العظمى لنقله معلومات إلى أوكرانيا على حساب أمن الدولة الروسية".
وأضاف البيان: "أحد سكان منطقة موسكو يعمل مديرا للجودة في مصنع للطائرات وكان لديه إمكانية الوصول إلى المستندات التي تحمل علامة "سرية للغاية"، بالإضافة إلى رسوم مهمة عن أجزاء الطائرات العسكرية".
وأشار البيان إلى أن "المواطن الروسي عمل من خلال قنوات الاتصال الإلكترونية مع الجانب الأوكراني وسلمهم وثائق مهمة وتحديدا إلى مصنع أوديسا للطيران".
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