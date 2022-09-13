https://sputnikarabic.ae/20220913/دعوة-لروسيا-للانضمام-إلى-اتحاد-قد-يكون-بديلا-للأمم-المتحدة-1067675917.html

دعوة لروسيا للانضمام إلى اتحاد قد يكون بديلا للأمم المتحدة

دعوة لروسيا للانضمام إلى اتحاد قد يكون بديلا للأمم المتحدة

تسعى عدة دول لتشكيل اتحاد عالمي لحقوق الإنسان، انطلاقا من ضرورة وضع المنظمات الدولية تحت ضغط الرأي العام، للالتزام بتعهداتها والقوانين الدولية، وتفضيل مصالح... 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T12:16+0000

2022-09-13T12:16+0000

2022-09-13T12:16+0000

روسيا

منظمة الأمم المتحدة

حقوق الإنسان

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حول هذا المشروع، قال أحد مؤسسي هذا الاتحاد، ورئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أحمد حازم، لـ"سبوتنيك": "بشكل عام فإن الاتحاد العالمي لحقوق الانسان هي فكرة ولدت من صميم الواقع نتيجة المتغيرات الدولية التي نواجهها والأعمال التي تمارسها بعض الدول التي يمكن تصنيفها كبلدان داعمة للإرهاب، ونرى بأن العالم الآن تقوده دول تهيمن على المؤسسات الدولية، المتمثلة بالأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الانسان....الخ. في الإطار العام نحن لسنا ضد التفصيلات التي تجري، لكن علينا الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، وفق القواعد الدولية ذات الصلة بغض النظر عن كل هذه المسائل".وشدد حازم على أهمية انضمام روسيا للاتحاد بقوله: "نحن لنا الشرف في أن تنضم روسيا للاتحاد، وأن تكون حاضرة، ويجب أن تكون الفاعل الحقيقي والمؤثر في الاتحاد العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعتبر مشروعا مجتمعيا عالميا للبشرية جمعاء من أجل مستقبل البشرية. وإذا وضعنا أيدينا ببعضنا البعض بشكل صحيح، ووضعنا الآليات المطلوبة، فإننا سوف نتوصل إلى نتائج مرجوة. وكما تغير شكل عصبة الأمم إلى الأمم المتحدة يمكن أن تتغير أيضاً إلى الاتحاد العالمي لحقوق الانسان".ورأى حازم "أنه بما أن جميع التصرفات الدولية المتعلقة بمستقبل البشرية تحتوي على خرق لهذا الموضوع لذلك فكرنا في أن يكون هناك شيء بديل عن المؤسسات الدولية حتى إنه لا يمكن أن نسميه بديلا بقدر أن يكون داعماً لها، بمعنى أننا كاتحاد عالمي لحقوق الإنسان بإمكاننا أن نشكل رأي عام ضاغط إلى جانب المبادئ الأساسية للميثاق الدولي للأمم المتحدة التي تقوم عليه هذه المنظمة ومجلس الأمن، فنحن نكون جهة داعمة لها من خلال الانسجام مع القواعد الدولية لحقوق الإنسان".وأشار حازم إلى أن "المنظمات ومقابل حفنة من المال تعتبر نفسها تعمل ضمن إطار تنمية مستدامة، أو وفق مشروع حقوق إنسان، أو وفق بيئة...الخ لكن لو كان كلامهم صحيح لكانت النتائج إيجابية. ومع ذلك فإن المال النهائي يكمن في الحصول على المصالح الشخصية، وهذا بدوره أدى إلى تراجع كل شيء تم ذكره آنفاً، مع أنهم يدعون القيام بهذا العمل سواء بالأمم المتحدة من ناحية حقوق الإنسان والقانون الدولي".وختم حازم قائلا: "من هنا ولدت هذه الفكرة. نحن نتساءل هل من المعقول المجتمع الدولي غير قادر على معالجة منظمة إرهابية؟ ولنكن صريحين فإن أعضاء من المجتمع الدولي يدعمون المنظمات الإرهابية، ويعتبرونهم قطع شطرنج بأيديهم، باعتبارهم كانوا في سجونهم حيث تم تدريبهم في مراكز في إسرائيل وأمريكا للقيام بالأعمال المراد تنفيذها، والتي في نهاية المطاف تنعكس على البشرية بما في ذلك على أمريكا وبريطانيا واستراليا وفرنسا".

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روسيا, منظمة الأمم المتحدة, حقوق الإنسان