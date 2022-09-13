https://sputnikarabic.ae/20220913/رئيس-الاستخبارات-العسكرية-الإسرائيلية-لبنان-كان-سيصبح-جزءا-من-اتفاقيات-إبراهيم-لولا-حزب-الله-1067664655.html

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: لبنان كان سيصبح جزءا من "اتفاقيات إبراهيم" لولا "حزب الله"

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: لبنان كان سيصبح جزءا من "اتفاقيات إبراهيم" لولا "حزب الله"

قال رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) اللواء أهارون حاليفا، اليوم الثلاثاء، إنه على قناعة أن لبنان كان سيصبح جزءا من "اتفاقات إبراهيم" التي وقعتها... 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T08:20+0000

2022-09-13T08:20+0000

2022-09-13T08:20+0000

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جاء ذلك في كلمة له خلال المؤتمر السنوي لمعهد سياسة مكافحة الإرهاب (ICT) في جامعة رايخمان (مركز هرتسليا متعدد التخصصات)، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال حاليفا: "أنا مقتنع بأن لبنان كان سيصبح جزءا من اتفاقات إبراهيم لولا حزب الله".ووقعت إسرائيل أواخر 2021 اتفاقيات لتطبيع العلاقات حملت اسم "اتفاقات إبراهيم"، مع الإمارات والبحرين، قبل أن ينضم المغرب والسودان.وأضاف رئيس "أمان": "نصر الله يحظى بتقدير كبير في إيران وفرضية العمل الخاصة بي ووبالجيش الإسرائيلي هي أنه شريك في اتخاذ القرارات مع الإيرانيين. هناك احتمال في أحداث معينة أن ينضم حزب الله إلى دائرة العنف الإيرانية".وحول التهديدات المحددة لمنصات الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط، قال حاليفا إن الجيش الإسرائيلي أثار أمام صناع القرار إمكانية التصعيد في الساحة الشمالية في هذا السياق.وأضاف على ما نقل موقع "news1" العبري: "آمل ألا يستهين نصر الله بالرد الإسرائيلي إذا قرر التحرك. أذّكر بأننا أسقطنا الطائرات دون طيار التي أطلقها نصر الله على منصة الحفر (كاريش) ولم يكن هناك رد فعل من حزب الله على هذا الأمر. القوة الاسرائيلية عظيمة جدا وأنا على يقين بأن حزب الله يفهم ذلك ولا يريد تجربتنا. نصرالله رجل جاد ويعرف ما أتحدث عنه".وفي 2 يوليو/تموز الماضي قالت إسرائيل إنها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة متجهة من لبنان إلى إحدى منصات الغاز "كاريش" المتنازع عليها مع لبنان، فيما أكد "حزب الله" وقتها أنه أطلق ثلاث مسيرات غير مسلحة باتجاه المنصة، قائلا إن "المهمة أنجزت والرسالة وصلت".

https://sputnikarabic.ae/20220702/حزب-الله-يعلن-مسؤوليته-عن-إطلاق-3-مسيرات-نحو-حقل-كاريش-ويكشف-عن-نجاح-مهمتها-1064555322.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, أخبار حزب الله