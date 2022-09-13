https://sputnikarabic.ae/20220913/رئيس-المجلس-الأوروبي-لرئيس-الوزراء-الأرميني-مستعدون-للتدخل-من-أجل-وقف-التصعيد-مع-أذربيجان-1067672708.html
رئيس المجلس الأوروبي لرئيس الوزراء الأرميني: مستعدون للتدخل من أجل وقف التصعيد مع أذربيجان
رئيس المجلس الأوروبي لرئيس الوزراء الأرميني: مستعدون للتدخل من أجل وقف التصعيد مع أذربيجان
أعلنت بريفان أن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، قد ناقشا في اتصال هاتفي الوضع على الحدود مع أذربيجان. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T11:14+0000
2022-09-13T11:14+0000
2022-09-13T11:14+0000
الوضع في أرمينيا
أخبار أذربيجان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1b/1046658726_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_9d35bc3cad39e6e5fea85fd05fdc313b.jpg
ووفقا لبيان أصدرته الخدمة الصحفية للحكومة الأرمينية، اليوم الثلاثاء، ونشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد ناقش باشينيان وميشال القصف الأخير على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، حيث دعا ميشال إلى حل سلمي للنزاع، مبديا استعداده للتدخل من أجل وقف التصعيد.وقال البيان: "قدم رئيس الوزراء إلى رئيس المجلس الأوروبي تفاصيل عن الأعمال الاستفزازية والعدوانية التي تقوم بها القوات المسلحة الأذربيجانية ضد الأراضي السيادية لأرمينيا"، مؤكدا أن "القوات الأذربيجانية هي من بدأت بالعدوان".وكانت وزارة الدفاع الأرمينية قد أعلنت أن الجيش الأذربيجاني قصف الجانب الأرمني أمس الاثنين بالمدفعية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل عدد من العسكريين الأرمن.وقالت باكو بدورها إن الجيش الأرميني أطلق النار على مواقع القوات الأذربيجانية على الحدود، ووقع اشتباك. كما أبلغت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن خسائر في صفوفها.وأعلنت ناغورنو كاراباخ، المنطقة الجبلية التي يسكنها الأرمن بشكل كبير، استقلالها عن أذربيجان في عام 1991 لكن وضعها لم يتم الاعتراف به دوليًا، إلا من قبل الدول الانفصالية أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وترانسنيستريا، وقد خاضت باكو ويريفان عدة حروب حول المنطقة المتنازع عليها.وتم تسليم كالباجار ولاتشين وجزء من مقاطعة أغدم إلى أذربيجان، في حين تمركزت قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة منذ ذلك الحين للإشراف على تنفيذ الهدنة.
https://sputnikarabic.ae/20220913/إيران-تدعو-أرمينيا-وأذربيجان-إلى-ضبط-النفس-وترفض-أي-تغيير-في-الحدود-الجغرافية-بين-البلدين-1067665792.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1b/1046658726_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_40abdc02d6e49ded5d8e1205ed8d7503.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الوضع في أرمينيا, أخبار أذربيجان
الوضع في أرمينيا, أخبار أذربيجان
رئيس المجلس الأوروبي لرئيس الوزراء الأرميني: مستعدون للتدخل من أجل وقف التصعيد مع أذربيجان
تابعنا عبر
أعلنت بريفان أن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، قد ناقشا في اتصال هاتفي الوضع على الحدود مع أذربيجان.
ووفقا لبيان أصدرته الخدمة الصحفية للحكومة الأرمينية، اليوم الثلاثاء، ونشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد ناقش باشينيان وميشال القصف الأخير على الحدود الأرمينية الأذربيجانية
، حيث دعا ميشال إلى حل سلمي للنزاع، مبديا استعداده للتدخل من أجل وقف التصعيد.
وقال البيان
: "قدم رئيس الوزراء إلى رئيس المجلس الأوروبي تفاصيل عن الأعمال الاستفزازية والعدوانية التي تقوم بها القوات المسلحة الأذربيجانية ضد الأراضي السيادية لأرمينيا"، مؤكدا أن "القوات الأذربيجانية هي من بدأت بالعدوان".
ولفت البيان إلى أن شارل ميشال أكد أنه "لا بديل عن السلام والاستقرار في المنطقة، وأعرب عن استعداده لبذل جهود لمنع المزيد من التصعيد".
وكانت وزارة الدفاع الأرمينية قد أعلنت أن الجيش الأذربيجاني قصف الجانب الأرمني أمس الاثنين بالمدفعية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل عدد من العسكريين الأرمن.
وقالت باكو بدورها إن الجيش الأرميني أطلق النار على مواقع القوات الأذربيجانية على الحدود، ووقع اشتباك. كما أبلغت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن خسائر في صفوفها.
وأعلنت ناغورنو كاراباخ، المنطقة الجبلية التي يسكنها الأرمن
بشكل كبير، استقلالها عن أذربيجان في عام 1991 لكن وضعها لم يتم الاعتراف به دوليًا، إلا من قبل الدول الانفصالية أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وترانسنيستريا، وقد خاضت باكو ويريفان عدة حروب حول المنطقة المتنازع عليها.
واندلع الصراع الذي طال أمده في ناغورنو كاراباخ في سبتمبر/أيلول 2020، مما يمثل أخطر تصعيد للمواجهة التي طال أمدها منذ سنوات، وانتهت الأعمال العدائية بإعلان ثلاثي بوساطة موسكو تم توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حيث اتفقت أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار تمامًا وتبادل الأسرى.
وتم تسليم كالباجار ولاتشين وجزء من مقاطعة أغدم إلى أذربيجان، في حين تمركزت قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة منذ ذلك الحين للإشراف على تنفيذ الهدنة.