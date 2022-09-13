https://sputnikarabic.ae/20220913/رقم-قياسي-28-مليار-دولار-حجم-الصادرات-التركية-لمصر-خلال-2022-1067674579.html
رقم قياسي... 2.8 مليار دولار حجم الصادرات التركية لمصر خلال 2022
رقم قياسي... 2.8 مليار دولار حجم الصادرات التركية لمصر خلال 2022
صدّرت تركيا إلى مصر خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الجاري منتجات قيمتها 2.8 مليار دولار، بحسب معطيات رسمية. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T11:25+0000
2022-09-13T11:25+0000
2022-09-13T11:25+0000
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وقالت وكالة "الأناضول" التركية نقلا عن معطيات مجلس المصدرين الأتراك، إن الصادرات التركية إلى مصر وصلت إلى مستوى قياسي إذ حققت 2.8 مليار دولار، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني – أغسطس/ آب 2022.وبحسب المعطيات فإن حجم الصادرات التركية إلى مصر حقق خلال الفترة المذكورة نموا نسبته 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وتشير الأرقام إلى أن حصة مصر في المبيعات الخارجية التركية ارتفعت لتصل إلى 1.7%، واحتلت مصر المركز الـ 15 ضمن الدول الأكثر استيرادا من تركيا خلال الثمانية أشهر الأولى من 2022.واستأثرت الكيماويات بـ"نصيب الأسد" ضمن المنتجات التركية الأكثر تصديرا إلى مصر خلال الفترة المذكورة بواقع 586 مليون و113 ألف دولار.وعلى مدى السنوات الأخيرة الماضية، شهدت العلاقات الرسمية بين القاهرة وأنقرة توترا كبيرا، مع سقوط نظام الرئيس السابق محمد مرسي رجل الإخوان المسلمين عام 2013 في فترة شهدت الجماعة تقاربا كبيرا مع تركيا، دون أن يوقف ذلك العلاقات التجارية بين البلدين.إلا أن العلاقات الرسمية شهدت خلال العام الماضي تحسنا نسبيا. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يوليو/تموز الماضي "إنه لا يوجد سبب لعدم وجود محادثات على مستوى رفيع عال مع مصر".وقال أردوغان في حديث لقناة "TRT" التركية الرسمية إن "المباحثات التركية المصرية متواصلة عند المستوى الأدنى، وليس هناك ما يمنع ارتقاءها إلى المستوى الرفيع، يكفي أن يكون هناك تفاهم متبادل".
https://sputnikarabic.ae/20220725/أردوغان-لا-مانع-من-إجراء-اتصالات-ولقاءات-على-مستوى-عالي-مع-مصر-1065565350.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
رقم قياسي... 2.8 مليار دولار حجم الصادرات التركية لمصر خلال 2022
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صدّرت تركيا إلى مصر خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الجاري منتجات قيمتها 2.8 مليار دولار، بحسب معطيات رسمية.
وقالت وكالة "الأناضول" التركية نقلا عن معطيات
مجلس المصدرين الأتراك، إن الصادرات التركية إلى مصر وصلت إلى مستوى قياسي إذ حققت 2.8 مليار دولار، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني – أغسطس/ آب 2022.
وبحسب المعطيات فإن حجم الصادرات التركية إلى مصر حقق خلال الفترة المذكورة نموا نسبته 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير الأرقام إلى أن حصة مصر في المبيعات الخارجية التركية ارتفعت لتصل إلى 1.7%، واحتلت مصر المركز الـ 15 ضمن الدول الأكثر استيرادا من تركيا خلال الثمانية أشهر الأولى من 2022.
واستأثرت الكيماويات بـ"نصيب الأسد" ضمن المنتجات التركية الأكثر تصديرا إلى مصر خلال الفترة المذكورة بواقع 586 مليون و113 ألف دولار.
وعلى مدى السنوات الأخيرة الماضية، شهدت العلاقات الرسمية بين القاهرة وأنقرة توترا كبيرا، مع سقوط نظام الرئيس السابق محمد مرسي رجل الإخوان المسلمين عام 2013 في فترة شهدت الجماعة تقاربا كبيرا مع تركيا، دون أن يوقف ذلك العلاقات التجارية بين البلدين.
إلا أن العلاقات الرسمية
شهدت خلال العام الماضي تحسنا نسبيا. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يوليو/تموز الماضي "إنه لا يوجد سبب لعدم وجود محادثات على مستوى رفيع عال مع مصر".
وقال أردوغان في حديث لقناة "TRT" التركية الرسمية إن "المباحثات التركية المصرية متواصلة عند المستوى الأدنى، وليس هناك ما يمنع ارتقاءها إلى المستوى الرفيع، يكفي أن يكون هناك تفاهم متبادل".