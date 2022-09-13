https://sputnikarabic.ae/20220913/سفير-إسرائيل-لدى-المغرب-ينفي-تورطه-في-أعمال-تحرش-جنسي--1067698637.html
سفير إسرائيل لدى المغرب ينفي تورطه في أعمال تحرش جنسي
سفير إسرائيل لدى المغرب ينفي تورطه في أعمال تحرش جنسي
نفى سفير إسرائيل لدى المغرب، ديفيد غوفرين، اليوم الثلاثاء، تورطه في أعمال تحرش جنسي بنساء مغربيات، وذلك في أعقاب استدعائه إلى بلاده للتحقيق معه. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T21:42+0000
2022-09-13T21:42+0000
2022-09-13T21:42+0000
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وقال غوفرين عبر موقع "تويتر": "في أعقاب ما نشرته وسائل الإعلام من ادعاءات كاذبة وافتراءات بشأني أريد التوضيح بشكل قاطع لا يقبل التأويل: إنّ هذه الاشاعات المضللة التي لا أساس لها من الصحة والتي تسوّقها عناصر صاحبة مصلحة فيما يتعلق بالتحرّش الجنسي هي مجرد أكاذيب جملة وتفصيلا".وأضاف السفير الإسرائيلي: "إنها افتراءات تم اختراعها للاساءة لي بشكل شخصي والمس في علاقاتي مع المسؤولين في المملكة. لن أسمح بذلك".جاء ذلك بعد حوالي أسبوع من استدعائه من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية بسبب التحقيق الجاري ضده في الوزارة للاشتباه في تحرشه الجنسي بنساء محليات واستغلالهن، وعدم الإبلاغ عن استلام مجوهرات كهدية من الديوان الملكي المغربي.وشهدت نهاية الأسبوع مظاهرات أمام البرلمان المغربي للمطالبة بتجميد اتفاق السلام بين إسرائيل والمغرب على خلفية القضية.وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، وصل المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الفاروق بلخيرإلى تل أبيب، في زيارة هي الأولى من نوعها، للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول للتجديد والتحديث العسكري، الذي تستضيفه إسرائيل بين 12 و15 سبتمبر/ أيلول الجاري.وأواخر 2020 أعلن المغرب وإسرائيل استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد قطيعة دامت عشرين عاما منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.
https://sputnikarabic.ae/20220913/لابيد-يتدخل-في-قضية-سفير-إسرائيل-لدى-الرباط-المتهم-بالتحرش-بنساء-مغربيات-1067662448.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار المغرب اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
سفير إسرائيل لدى المغرب ينفي تورطه في أعمال تحرش جنسي
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نفى سفير إسرائيل لدى المغرب، ديفيد غوفرين، اليوم الثلاثاء، تورطه في أعمال تحرش جنسي بنساء مغربيات، وذلك في أعقاب استدعائه إلى بلاده للتحقيق معه.
وقال غوفرين عبر موقع "تويتر": "في أعقاب ما نشرته وسائل الإعلام من ادعاءات كاذبة وافتراءات بشأني أريد التوضيح بشكل قاطع لا يقبل التأويل: إنّ هذه الاشاعات المضللة التي لا أساس لها من الصحة والتي تسوّقها عناصر صاحبة مصلحة فيما يتعلق بالتحرّش الجنسي هي مجرد أكاذيب جملة وتفصيلا".
وأضاف السفير الإسرائيلي: "إنها افتراءات تم اختراعها للاساءة لي بشكل شخصي والمس في علاقاتي مع المسؤولين في المملكة. لن أسمح بذلك".
جاء ذلك بعد حوالي أسبوع من استدعائه من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية بسبب التحقيق الجاري ضده في الوزارة للاشتباه في تحرشه الجنسي بنساء محليات
واستغلالهن، وعدم الإبلاغ عن استلام مجوهرات كهدية من الديوان الملكي المغربي.
وشهدت نهاية الأسبوع مظاهرات أمام البرلمان المغربي للمطالبة بتجميد اتفاق السلام بين إسرائيل والمغرب على خلفية القضية.
وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، وصل المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الفاروق بلخير
إلى تل أبيب، في زيارة هي الأولى من نوعها، للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول للتجديد والتحديث العسكري، الذي تستضيفه إسرائيل بين 12 و15 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وأواخر 2020 أعلن المغرب وإسرائيل استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد قطيعة دامت عشرين عاما منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.