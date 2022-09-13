https://sputnikarabic.ae/20220913/سفير-الجزائر-لدى-موسكو-الشركات-الروسية-تستطيع-المشاركة-في-بناء-خط-الغاز-العابر-للصحراء-1067681301.html

سفير الجزائر لدى موسكو: الشركات الروسية تستطيع المشاركة في بناء خط الغاز العابر للصحراء

سفير الجزائر لدى موسكو: الشركات الروسية تستطيع المشاركة في بناء خط الغاز العابر للصحراء

أكد السفير الجزائري لدى روسيا، إسماعيل بن عمارة، أن شركات روسيا الاتحادية يمكنها استثمار تقنياتها في عملية بناء خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الذي سيربط... 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T14:38+0000

2022-09-13T14:38+0000

2022-09-13T14:38+0000

روسيا

العالم العربي

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1065719826_0:246:3203:2047_1920x0_80_0_0_4c94317b201e5e5d9dbb00cb8b5fbab1.jpg

وأشار بن عمارة، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إلى أنه من المقرر أن يحضر كل من وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب ورئيس أكبر شركة نفط وغاز أفريقية "سوناطراك" أسبوع الطاقة الروسي الذي سيعقد في موسكو في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.يذكر أن وزير الطاقة النيجيري قال في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال جلسة مناقشة تحت عنوان "حوار الغاز الروسي الأفريقي: نقاط النمو وآفاق توسيع التعاون" في منتدى سانت بطرسبرغ الدولي الحادي عشر للغاز، إن "بناء خط أنابيب الغاز في نيجيريا اكتمل بنسبة 70%. والآن نحتاج إلى التركيز على قسم خط الأنابيب في النيجر. لذلك، يمكن للشركات الروسية استثمار تقنياتها في هذا المشروع ليس فقط لتصدير الغاز من نيجيريا ولكن أيضًا لتمكين دول المنطقة من التطور".ووقعت الجزائر ونيجيريا والنيجر، في وقت سابق، مذكرة تفاهم تنص على استئناف العمل في مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.وتم التوقيع على اتفاقية نقل الغاز عبر الصحراء من قبل الجزائر ونيجيريا والنيجر في عام 2009 لإنشاء خط أنابيب لتزويد الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر النيجر والجزائر، من شأنه أن يعزز قدرات نيجيريا على إنتاج الغاز الطبيعي المسال.من جهة أخرى، تعمل "غازبروم" الروسية و"سوناطراك" بشكل مشترك على تطوير حقل "الأسيل" للنفط والغاز في الجزائر منذ عام 2009، حيث تمتلك الشركة الروسية 49% من المشروع بينما تمتلك الشركة الجزائرية51%.

https://sputnikarabic.ae/20220620/وزير-الطاقة-الجزائري-يشيد-بإعادة-بعث-خط-أنبوب-الغاز-العابر-للصحراء-1063937889.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم العربي, اقتصاد