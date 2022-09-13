https://sputnikarabic.ae/20220913/سلطات-العاصمة-الروسية-تكثف-جهود-الإشهار-العالمي-لـصنع-في-موسكو-1067663955.html

سلطات العاصمة الروسية تكثف جهود الإشهار العالمي لـ"صنع في موسكو"

سلطات العاصمة الروسية تكثف جهود الإشهار العالمي لـ"صنع في موسكو"

أعلنت نائبة عمدة موسكو، ناتاليا سيرغونينا، عن قبول الطلبات المقدمة من الشركات وأصحاب المشاريع الفردية للمشاركة في ستة معارض صناعية دولية في عام 2022، وسيتمكن... 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T08:04+0000

2022-09-13T08:04+0000

2022-09-13T08:05+0000

روسيا

موسكو

منتجات

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وقالت سيرغونينا: "بدأت موسكو في قبول الطلبات المقدمة من الشركات وأصحاب المشاريع الفردية للمشاركة في ستة معارض صناعية دولية أخرى في عام 2022. وتقام هذه المعارض بدعم من مركز تصدير موسكو".وتابعت سيرغونينا: "سيقدم رجال الأعمال منتجاتهم وخدماتهم في البلدان الصديقة تحت علامة "صنع في موسكو"، وسيغطي مركز التصدير في موسكو تكلفة استئجار الموقع وتصميم المعرض والخدمات اللوجستية".وأشارت نائبة العمدة إلى أن المدينة ستساعد أيضا رواد الأعمال في تقديم سلعهم في أوزبكستان وأرمينيا وفيتنام.من جانبه قال أليكسي فورسين، رئيس قسم ريادة الأعمال والتنمية المبتكرة في موسكو، أنه بفضل هذا البرنامج، ستتمكن الشركات من العثور على شركاء أعمال أجانب وإبرام عقود تصدير، في عام 2022، من المخطط دعم أكثر من 200 من رواد الأعمال والشركات بهذه الطريقة".يذكر أن روسيا تحاول الاستفادة من كل الإمكانات المتنوعة المتاحة للترويج لمنتجاتها في الأسواق العالمية. وبرزت في الآونة الأخيرة جهودا خاصة تبذلها في هذا المجال سلطات العاصمة الروسية، التي تسعى إلى إشهار العلامة التجارية "صنع في موسكو" على المستوى العالمي.

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