https://sputnikarabic.ae/20220913/سلطات-خاركوف-لوكالة-سبوتنيك-مصير-المعلمين-المحليين-الذين-تعاونوا-مع-روسيا-لا-يزال-مجهولا-1067671832.html

سلطات خاركوف لـ"سبوتنيك": مصير المعلمين المحليين الذين تعاونوا مع روسيا لا يزال مجهولا

سلطات خاركوف لـ"سبوتنيك": مصير المعلمين المحليين الذين تعاونوا مع روسيا لا يزال مجهولا

أكدت سلطات إقليمية في مقاطعة خاركوف أن مصير المعلمين الذين تعاونوا مع روسيا لا يزال مجهولا. 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T10:53+0000

2022-09-13T10:53+0000

2022-09-13T11:01+0000

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وحسب تصريحات اليوم الثلاثاء، من الإدارة الإقليمية لمقاطعة خاركوف لوكالة "سبوتنيك"، قالت: "لم يعمل المعلمون الروس في أراضي منطقة خاركوف التي كانت تسيطر عليها القوات الروسية سابقًا، في حين أن مصير المعلمين المحليين الذين تعاونوا مع روسيا لا يزال مجهولاً".وابتداءً من 1 سبتمبر/ أيلول الجاري، تحولت المدارس في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية، إلى المعايير التعليمية الروسية، حيث يخضع المعلمون للتدريب المهني.وقد ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أمس الاثنين، أن مدرسين روس كانوا يدرسون في المدارس المحلية في إطار البرنامج الجديد قد اعتقلوا وواجهوا ما يصل إلى 15 عامًا في السجن بسبب ما زعمت أوكرانيا أنه خيانة بعد أن استعادت القوات الأوكرانية بعض الأراضي خلال هجوم مضاد.وقالت الخدمة الصحفية للإدارة "لم يكن هناك مدرسون روس في المنطقة، ومع ذلك، فإن ما حدث للمدرسين المحليين الذين تعاونوا مع روسيا وكانوا مستعدين للتدريس وفقًا للطريقة الجديدة لا يزال غير معروف".وكان رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، قد أصدر تعليمات للسلطات المعنية بفتح قضية جنائية بشأن اعتقال الجيش الأوكراني لمعلمين كانوا يدرسون وفقًا للبرنامج الروسي في مقاطعة خاركوف.وقال رئيس المناطق التي تسيطر عليها روسيا في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، في وقت سابق، إن السلطات بدأت في إجلاء السكان من مدن كوبيانسك وإيزيوم وشيفتشينكوف وبالاكليا.وأكدت وزارة الدفاع الروسية أمس الاثنين إن القوات من بالاكليا وإيزيوم أعادت تجميع صفوفها في اتجاه دونيتسك من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس.

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