https://sputnikarabic.ae/20220913/سلطات-خيرسون-تكشف-عن-خسائر-الجيش-الأوكراني-خلال-الهجوم-الأخير-1067660980.html
سلطات خيرسون تكشف عن خسائر الجيش الأوكراني خلال الهجوم الأخير
سلطات خيرسون تكشف عن خسائر الجيش الأوكراني خلال الهجوم الأخير
كشف نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن خسائر القوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون تجاوزت 3500 عسكريا. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T05:08+0000
2022-09-13T05:08+0000
2022-09-13T05:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك": "حاليا وفقًا لمعلوماتنا، فقدت القوات الأوكرانية بالفعل أكثر من 3500 شخصا معظمهم من الناس العاديين الذين حشدهم نظام كييف بالقوة وانضموا إلى الجيش وألقوا بهم في بوتقة الحرب".وأضاف ستريموسوف: "لا يوجد تقدم حقيقي للقوات الأوكرانية، ولم تكن هناك أبدا قوات روسية في المستوطنات التي زعموا أنهم سيطروا عليها".وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة تتواصل عن كثب مع القوات الأوكرانية وتزودها بالمعلومات الاستخباراتية، خلال عملياتها العسكرية الحالية في منطقتي خاركوف وخيرسون. وصرح المسؤول البارز خلال مؤتمر صحفي عند سؤاله عن مدى مشاركة واشنطن في تلك الهجمات الأخيرة، بالقول: "نحن على تواصل وثيق مع الجيش الأوكراني. لديهم خيارات عدة. زودناهم بالفعل بالمعلومات والظروف، لكن في النهاية هو خيار أوكراني".وتشن كييف هجمات صاروخية على مناطق في مقاطعة خيرسون، حيث أفادت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا، بوقت سباق يوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية استأنفت، مساء القصف الصاروخي على نوفا كاخوفكا.وجاء في بيان سلطات نوفايا كاخوفكا عبر قناة "تلغرام": "الدفاع الجوي يعمل في نوفايا كاخوفكا تصدى أكثر من 10 مرات للقصف الصاروخي".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الجوية الروسية أغارت على القوات الأوكرانية في بلدتي كوبينسك وإيزيوم بمقاطعة خاركوف، وتم القضاء على نحو 250 عسكريا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سلطات خيرسون تكشف عن خسائر الجيش الأوكراني خلال الهجوم الأخير
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كشف نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن خسائر القوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون تجاوزت 3500 عسكريا.
وقال ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك": "حاليا وفقًا لمعلوماتنا، فقدت القوات الأوكرانية بالفعل أكثر من 3500 شخصا معظمهم من الناس العاديين الذين حشدهم نظام كييف بالقوة وانضموا إلى الجيش وألقوا بهم في بوتقة الحرب".
وأضاف ستريموسوف: "لا يوجد تقدم حقيقي للقوات الأوكرانية، ولم تكن هناك أبدا قوات روسية في المستوطنات التي زعموا أنهم سيطروا عليها".
وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة تتواصل عن كثب مع القوات الأوكرانية وتزودها بالمعلومات الاستخباراتية، خلال عملياتها العسكرية الحالية في منطقتي خاركوف وخيرسون.
وصرح المسؤول البارز خلال مؤتمر صحفي عند سؤاله عن مدى مشاركة واشنطن في تلك الهجمات الأخيرة، بالقول: "نحن على تواصل وثيق مع الجيش الأوكراني
. لديهم خيارات عدة. زودناهم بالفعل بالمعلومات والظروف، لكن في النهاية هو خيار أوكراني".
وتشن كييف هجمات صاروخية على مناطق في مقاطعة خيرسون، حيث أفادت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا، بوقت سباق يوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية استأنفت، مساء القصف الصاروخي على نوفا كاخوفكا.
وجاء في بيان سلطات نوفايا كاخوفكا عبر قناة "تلغرام": "الدفاع الجوي يعمل في نوفايا كاخوفكا تصدى أكثر من 10 مرات للقصف الصاروخي".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الجوية الروسية أغارت على القوات الأوكرانية في بلدتي كوبينسك وإيزيوم بمقاطعة خاركوف، وتم القضاء على نحو 250 عسكريا.