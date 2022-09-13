https://sputnikarabic.ae/20220913/صحيفة-شي-يعود-إلى-المسرح-العالمي-بالظهور-مع-بوتين-لمواجهة-النظام-العالمي-الأمريكي--1067694973.html

صحيفة: شي يعود إلى المسرح العالمي بالظهور مع بوتين لمواجهة "النظام العالمي الأمريكي"

صحيفة: شي يعود إلى المسرح العالمي بالظهور مع بوتين لمواجهة "النظام العالمي الأمريكي"

زعمت صحف غربية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد بدأ العودة إلى الساحة العالمية بشكل متزايد، حيث "سيظهر أخيرا جنبا إلى جنب" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعرض... 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T19:42+0000

2022-09-13T19:42+0000

2022-09-13T19:42+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

الصين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102746/06/1027460675_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_a606015fdc77858b0826f8b66c17bf1e.jpg

أعلنت الخارجية الصينية، أمس، أن الرئيس الصيني، سيتوجه إلى أوزبكستان وكازاخستان في زيارات رسمية يومي 14 و16 سبتمبر/أيلول الجاري، وسيشارك في القمة رفيعة المستوى لمنظمة شنغهاي للتعاون (SCO) خلال إقامته في سمرقند.وبحسب المقال المنشور في وكالة "بلومبرغ" فإن شي وبوتين سيقومان بأول محادثة شخصية لهما منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، الأمر الذي اعتبر أنه "يظهر أن بكين ترى في هذه العلاقة مع روسيا أمرا حاسما لمواجهة أمريكا".ونقلت "بلومبرغ" عن تري ماكرفر، الشريك المؤسس لشركة الأبحاث "تريفيوم تشاينا"، الذي قال: "يحاول (الرئيس الصيني) شي جين بينغ إعادة توجيه الشؤون العالمية في اتجاه يزيل المؤسسات الغربية ويعزز التجمعات والمؤسسات الأكثر ملاءمة لمصالح الصين ونظرتها للعالم".بكين تعرب عن استعدادها للعمل مع موسكووكان كبير مسؤولي السياسة الخارجية في الصين، يانغ جيتشي، قد قال أمس الاثنين، إن بكين مستعدة للعمل مع موسكو لتعزيز المصالح المشتركة ورؤيتهما لنظام دولي أكثر عدلا.وقال يانغ في العاصمة الصينية بكين إن "بلاده مستعدة للعمل مع روسيا لإغناء التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى مع روسيا بمعنى جديد، وحماية مصالحهما المشتركة، وتعزيز نظام عالمي أكثر عدلا وعقلانية".ورحب الدبلوماسي المخضرم، الذي شغل منصب وزير الخارجية الصيني بين عامي 2007 و2013، بالسفير الروسي لدى الصين المنتهية ولايته، أندريه دينيسوف، وأشاد بإسهامه في العلاقات الروسية الصينية.من ناحيته، قال أندريه دينيسوف، إنه تابع شخصيا الإنجازات الهائلة التي حققتها الصين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مدار العشرين عاما الماضية، وتعهد بأنه على استعداد لمواصلة الإسهام في تنمية العلاقات الثنائية، وفقا لمحطة "CGTN" الصينية الحكومية.

https://sputnikarabic.ae/20220910/رئيس-البرلمان-الصيني-يشكر-روسيا-على-دعمها-الثابت-في-قضية-تايوان-1067570086.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الصين