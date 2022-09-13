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https://sputnikarabic.ae/20220913/صحيفة-صينية-بوتين-أدلى-بأمور-واقعية-تتغير-في-العالم-1067661531.html
صحيفة صينية: بوتين أدلى بأمور واقعية تتغير في العالم
صحيفة صينية: بوتين أدلى بأمور واقعية تتغير في العالم
نشرت صحيفة صينية مقالا عن "منتدى الشرق الاقتصادي" وأهم ما تحدث به الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الحدث الأخير في فلاديفوستوك. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
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وقال الكاتب وانغ فان وينغ في صحيفة "غلوبال تايمز": "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألقى خطابًا تاريخيًا، حيث اعتبر أن هيمنة الولايات المتحدة على السياسة العالمية آخذة في التضاؤل​​، ولا يمكن لأي دولة أن تعزل روسيا".وفقًا لفان وينغ، فقد الغرب بالفعل أهميته الاقتصادية والسياسية السابقة لبقية العالم، حيث يتم تشكيل أكبر حزام صناعي وإنتاجي في الشرق الأقصى، كما تم بناء نموذج دولي لتقسيم العمل عبر الحدود بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا.وأشار الصحفي إلى أن الحجم الإجمالي للصادرات في المنطقة تجاوز بالفعل مثيله في الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية مجتمعين.وتوقع الصحفي الصيني "في العقدين المقبلين، سنشهد أكبر انتقال للثروة في التاريخ من كلا جانبي المحيط الأطلسي إلى الشرق الأقصى، حيث يتم إنشاء الآلاف من شركات الإدارة والائتمان".
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صحيفة صينية: بوتين أدلى بأمور واقعية تتغير في العالم

06:14 GMT 13.09.2022
© Sputnik . Alexey Danichev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© Sputnik . Alexey Danichev
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نشرت صحيفة صينية مقالا عن "منتدى الشرق الاقتصادي" وأهم ما تحدث به الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الحدث الأخير في فلاديفوستوك.
وقال الكاتب وانغ فان وينغ في صحيفة "غلوبال تايمز": "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألقى خطابًا تاريخيًا، حيث اعتبر أن هيمنة الولايات المتحدة على السياسة العالمية آخذة في التضاؤل​​، ولا يمكن لأي دولة أن تعزل روسيا".
وفقًا لفان وينغ، فقد الغرب بالفعل أهميته الاقتصادية والسياسية السابقة لبقية العالم، حيث يتم تشكيل أكبر حزام صناعي وإنتاجي في الشرق الأقصى، كما تم بناء نموذج دولي لتقسيم العمل عبر الحدود بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا.
وأشار الصحفي إلى أن الحجم الإجمالي للصادرات في المنطقة تجاوز بالفعل مثيله في الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية مجتمعين.
وتوقع الصحفي الصيني "في العقدين المقبلين، سنشهد أكبر انتقال للثروة في التاريخ من كلا جانبي المحيط الأطلسي إلى الشرق الأقصى، حيث يتم إنشاء الآلاف من شركات الإدارة والائتمان".
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