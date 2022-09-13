https://sputnikarabic.ae/20220913/صحيفة-هاكرز-إيرانيون-يسقطون-هيئة-البث-الإسرائيلية-ويستولون-على-بيانات-تخص-لابيد-1067679557.html
إعلام: "هاكرز" إيرانيون يسقطون هيئة البث الإسرائيلية ويستولون على بيانات تخص لابيد
إعلام: "هاكرز" إيرانيون يسقطون هيئة البث الإسرائيلية ويستولون على بيانات تخص لابيد
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة قراصنة (هاكرز) إيرانيين أعلنوا أنهم استولوا على بيانات ملايين الإسرائيليين بما في ذلك رئيس الوزراء يائير... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T13:41+0000
2022-09-13T13:41+0000
2022-09-13T14:02+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
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وبحسب موقع "واللا": "قالت مجموعة الهاكرز "war_dark" الإيرانية إنها تمكنت من اختراق قاعدة بيانات تحتوي على حوالي 9.5 مليون سجل لسكان إسرائيليين، بما في ذلك يائير لابيد وبنيامين نتنياهو".وأضاف: "أفرج القراصنة عن معلومات جزئية عن 8300 سجل، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، الاسم وبطاقة الهوية وتاريخ الميلاد وحقوق التصويت".فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن المجموعة تدعي أنها تمكنت من إسقاط الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة العامة (قناة كان)".يشار إلى أنه تعذر الدخول إلى موقع القناة الإسرائيلية، ما يمكن أن يؤكد صحة الأنباء عن إسقاطها بهجوم إلكتروني.وأمس الاثنين، قالت قناة "كان" إن الحرس الثوري الإيراني يقف وراء هجمات إلكترونية تشهدها هيئات ومؤسسات إسرائيلية حكومية وخاصة، بما في ذلك مجموعة الهاكرز المعروفة باسم "بلاك شادو"، والتي سربت العديد من الملفات والتفاصيل الشخصية للإسرائيليين".وخلال السنوات الأخيرة الماضية، كثّف قراصنة، تقول تل أبيب إنهم محسوبون على إيران، من هجماتهم على أهداف إسرائيلية شملت وزارات ومؤسسات حكومية وشركات تأمين.وتعتبر إسرائيل وإيران كل من الدولة الأخرى عدوها الأول.
https://sputnikarabic.ae/20220912/تقرير-يكشف-هوية-رئيس-النظام-السيبراني-الإيراني-1067615224.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, بنيامين نتنياهو
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, بنيامين نتنياهو
إعلام: "هاكرز" إيرانيون يسقطون هيئة البث الإسرائيلية ويستولون على بيانات تخص لابيد
13:41 GMT 13.09.2022 (تم التحديث: 14:02 GMT 13.09.2022) تابعنا عبر
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة قراصنة (هاكرز) إيرانيين أعلنوا أنهم استولوا على بيانات ملايين الإسرائيليين بما في ذلك رئيس الوزراء يائير لابيد ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، وأسقطوا موقع هيئة البث الإسرائيلية "كان".
وبحسب موقع
"واللا": "قالت مجموعة الهاكرز "war_dark" الإيرانية إنها تمكنت من اختراق قاعدة بيانات تحتوي على حوالي 9.5 مليون سجل لسكان إسرائيليين، بما في ذلك يائير لابيد وبنيامين نتنياهو".
وأضاف: "أفرج القراصنة عن معلومات جزئية عن 8300 سجل، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، الاسم وبطاقة الهوية وتاريخ الميلاد وحقوق التصويت".
فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن المجموعة تدعي أنها تمكنت من إسقاط الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة العامة (قناة كان)".
يشار إلى أنه تعذر الدخول إلى موقع القناة الإسرائيلية
، ما يمكن أن يؤكد صحة الأنباء عن إسقاطها بهجوم إلكتروني.
وأمس الاثنين، قالت قناة "كان" إن الحرس الثوري الإيراني يقف وراء هجمات إلكترونية
تشهدها هيئات ومؤسسات إسرائيلية حكومية وخاصة، بما في ذلك مجموعة الهاكرز المعروفة باسم "بلاك شادو"، والتي سربت العديد من الملفات والتفاصيل الشخصية للإسرائيليين".
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، كثّف قراصنة، تقول تل أبيب إنهم محسوبون على إيران، من هجماتهم على أهداف إسرائيلية شملت وزارات ومؤسسات حكومية وشركات تأمين.
وتعتبر إسرائيل وإيران كل من الدولة الأخرى عدوها الأول.