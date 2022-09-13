https://sputnikarabic.ae/20220913/صندوق-النقد-الدولي-16-دولة-طلبت-المساعدة-منذ-بدء-العملية-العسكرية-بأوكرانيا-1067697604.html

صندوق النقد الدولي: 16 دولة طلبت المساعدة منذ بدء العملية العسكرية بأوكرانيا

صندوق النقد الدولي: 16 دولة طلبت المساعدة منذ بدء العملية العسكرية بأوكرانيا

أعلن صندوق النقد الدولي، أن 16 دولة طلبت تمويلا من الصندوق بقيمة إجمالية 90 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T21:10+0000

2022-09-13T21:10+0000

2022-09-13T21:10+0000

صندوق النقد الدولي

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واشنطن - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء.وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن هناك 16 دولة قدمت بالفعل طلبات للتمويل منذ بدء الأزمة الأوكرانية بإجمالي نحو 90 مليار دولار.هذا وارتفعت أسعار المواد الغذائية والطاقة في جميع أنحاء العالم منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بسبب العقوبات الغربية على روسيا التي أدت إلى غلق طرق الإمداد والقيود التجارية الأخرى.وتوقع صندوق النقد الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في تموز/يوليو أن يصل التضخم إلى 6.6 في المئة في الاقتصادات المتقدمة هذا العام، و9.5 في المئة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما يشكل "خطرا واضحا" على استقرار الاقتصاد الكلي الحالي والمستقبلي.

https://sputnikarabic.ae/20220825/رئيس-الحكومة-المصرية-صندوق-النقد-لا-يجبر-الدولة-على-أي-شيء-يضر-بالمواطن-1066847829.html

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