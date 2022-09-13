https://sputnikarabic.ae/20220913/عمدة-باريس-تعلن-وقف-إضاءة-مبنى-البلدية-ومعالم-أخرى-بسبب-أزمة-الطاقة-1067683858.html
عمدة باريس تعلن وقف إضاءة مبنى البلدية ومعالم أخرى بسبب أزمة الطاقة
عمدة باريس تعلن وقف إضاءة مبنى البلدية ومعالم أخرى بسبب أزمة الطاقة
قالت عمدة باريس آن هيدالغو إن عدة معالم في العاصمة الفرنسية ستتوقف عن الإضاءة عند العاشرة مساء بداية من 23 سبتمبر/أيلول الجاري بسبب أزمة الطاقة التي تأثرت بها... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T15:25+0000
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وأوضحت في تصريحات نقلها موقع "فرانس24" أن فرنسا كما هو الحال في عدة دول أخرى تأثرت بأزمة الطاقة".وأشارت إلى أنه اعتبارا من الساعة 22,00 (20,00 ت غ)" يوم من 23 أيلول/سبتمبر ستتوقف إضاءة مبنى البلدية وبرج سان جاك والمتاحف البلدية وقاعات البلديات في دوائر العاصمة الفرنسية".وترفض رئيسة البلدية وقف الإضاءة في الطرقات بداعي الأسباب الأمنية إلا أنها تطالب الدولة باتخاذ إجراءات مماثلة بالنسبة للآثار الوطنية وأصحاب المباني الأثرية الخاصة.وتعتمد فرنسا في توليد نحو 67 في المئة من احتياجاتها من الكهرباء على الطاقة النووية، وعلى الغاز في توليد نحو 7 في المئة.وكانت فرنسا قد أطلقت خطة لترشيد الطاقة في يوينو الماضي، بهدف خفض استخدام الطاقة بنسبة 10 في المئة بحلول 2024.
https://sputnikarabic.ae/20220831/رئيسة-وزراء-فرنسا-تحذر-من-سيناريو-الشتاء-الأسود-وقطع-الكهرباء-عن-المنازل-1067105159.html
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عمدة باريس تعلن وقف إضاءة مبنى البلدية ومعالم أخرى بسبب أزمة الطاقة
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قالت عمدة باريس آن هيدالغو إن عدة معالم في العاصمة الفرنسية ستتوقف عن الإضاءة عند العاشرة مساء بداية من 23 سبتمبر/أيلول الجاري بسبب أزمة الطاقة التي تأثرت بها البلاد.
وأوضحت في تصريحات نقلها موقع "فرانس24
" أن فرنسا كما هو الحال في عدة دول أخرى تأثرت بأزمة الطاقة".
وأشارت إلى أنه اعتبارا من الساعة 22,00 (20,00 ت غ)" يوم من 23 أيلول/سبتمبر ستتوقف إضاءة مبنى البلدية وبرج سان جاك والمتاحف البلدية وقاعات البلديات في دوائر العاصمة الفرنسية".
وترفض رئيسة البلدية وقف الإضاءة في الطرقات بداعي الأسباب الأمنية إلا أنها تطالب الدولة باتخاذ إجراءات مماثلة بالنسبة للآثار الوطنية وأصحاب المباني الأثرية الخاصة.
وتعتمد فرنسا في توليد نحو 67 في المئة من احتياجاتها من الكهرباء على الطاقة النووية، وعلى الغاز في توليد نحو 7 في المئة.
وكانت فرنسا قد أطلقت خطة لترشيد الطاقة في يوينو الماضي، بهدف خفض استخدام الطاقة بنسبة 10 في المئة بحلول 2024.