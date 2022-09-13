https://sputnikarabic.ae/20220913/فولودين-أظهر-الوقت-مرة-أخرى-صحة-قرار-بدء-العملية-العسكرية-الخاصة-في-أوكرانيا-1067669944.html
فولودين: أظهر الوقت مرة أخرى صحة قرار بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
فولودين: أظهر الوقت مرة أخرى صحة قرار بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
أعلن رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، أن تصرفات كييف تضع العالم على شفا كارثة نووية، وقد أظهر الوقت صحة القرار الذي اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T10:19+0000
2022-09-13T10:19+0000
2022-09-13T10:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال فولودين خلال الجلسة العامة الأولى لجلسة الخريف "تصرفات كييف تضع العالم على شفا كارثة نووية ولا يمكننا السماح بذلك".وتابع فولودين بالقول: "أظهر الوقت مرة أخرى صحة قرار رئيسنا بشن عملية عسكرية خاصة".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا لا ترفض المحادثات مع أوكرانيا، لكن المزيد من التأخير من قبل كييف سيعقد إمكانية التوصل إلى اتفاق مع موسكو.وأشار إلى تصريحات كييف بأن المفاوضات لا يمكن أن تتم إلا عندما "تغادر روسيا الأراضي الأوكرانية"، قائلا: "إذا كان هذا هو اختيار أوكرانيا، فإن روسيا تعرف كيف تحقق أهدافها في إطار عمليتها العسكرية".أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
فولودين: أظهر الوقت مرة أخرى صحة قرار بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
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أعلن رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، أن تصرفات كييف تضع العالم على شفا كارثة نووية، وقد أظهر الوقت صحة القرار الذي اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن عملية خاصة في أوكرانيا.
وقال فولودين خلال الجلسة العامة الأولى لجلسة الخريف "تصرفات كييف تضع العالم على شفا كارثة نووية ولا يمكننا السماح بذلك".
وتابع فولودين بالقول: "أظهر الوقت مرة أخرى صحة قرار رئيسنا بشن عملية عسكرية خاصة".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا لا ترفض المحادثات مع أوكرانيا، لكن المزيد من التأخير من قبل كييف سيعقد إمكانية التوصل إلى اتفاق مع موسكو.
وأشار إلى تصريحات كييف بأن المفاوضات لا يمكن أن تتم إلا عندما "تغادر روسيا الأراضي الأوكرانية"، قائلا: "إذا كان هذا هو اختيار أوكرانيا، فإن روسيا تعرف كيف تحقق أهدافها في إطار عمليتها العسكرية".
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".