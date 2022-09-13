https://sputnikarabic.ae/20220913/قناة-عبرية-الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-استخدام-مسيرات-مسلحة-في-الضفة-الغربية-1067668446.html
قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يبدأ استخدام مسيرات مسلحة في الضفة الغربية
قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يبدأ استخدام مسيرات مسلحة في الضفة الغربية
كشفت قناة عبرية، عن بدء استخدام الجيش الإسرائيلي طائرات مسيرة مسلحة بما في ذلك بصواريخ في الضفة الغربية. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T09:55+0000
2022-09-13T09:55+0000
2022-09-13T09:55+0000
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وقالت القناة "12" الخاصة: "في سلسلة العمليات العسكرية التي جرت مؤخرا في نابلس وجنين (شمالي الضفة الغربية)، كانت تحلق بالفعل فوق القوات طائرات مسيرة مسلحة تحمل صواريخ".وأضافت أنه لم يتم بعد تنفيذ هجمات باستخدام تلك الطائرات، لكن ذلك فقط أمر تحدده الضرورة العملياتية، فإذا ما دعت الحاجة سيتم استخدامها.وقالت: "يدور الحديث عن تغيير في الطريقة التي يستخدم بها الجيش الإسرائيلي النار في الضفة الغربية، وقد تم تدريب القوات على تنفيذ هذه العملية غير العادية في ظل قيود صارمة تتمثل في عدم إيذاء الأبرياء بالطبع".وفي السابع من الشهر الجاري، قالت قناة "كان" الرسمية إن قائدي فرقة "يهودا والسامرة" (الاسم التوراتي للضفة الغربية) ولواء "منشيه الإقليمي"، وهي قوات عسكرية إسرائيلية تعمل بالضفة الغربية، تلقيا مؤخرا تدريبات على استخدام مثل هذه المسيرات خلال النشاطات العملياتية.وقالت إنه بعد التدريب، سيكون القائدان الإسرائيليان قادرين على تشغيل طائرات هجومية بدون طيار إذا ما اقتضت الضرورة.وبحسب القناة فإن قائد الفرقة هو الذي سيتخذ قرار تشغيل المسيرات الهجومية وفقا للحاجة العملياتية.وأوضحت أنه يمكن استخدام هذه المسيرات الهجومية بما في ذلك خلال "تعقد" عمليات اعتقال المطلوبين.وتشهد الضفة الغربية حالة من الغليان والاضطراب، وسط مخاوف إسرائيلية من تحولها إلى انتفاضة يشعلها شبان فلسطينيون تحت العشرين عاما، وفق تقرير صدر مؤخرا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
https://sputnikarabic.ae/20220907/قناة-إسرائيل-تستعد-لاستخدام-مسيرات-هجومية-في-عملياتها-العسكرية-بالضفة-1067453652.html
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أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يبدأ استخدام مسيرات مسلحة في الضفة الغربية
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كشفت قناة عبرية، عن بدء استخدام الجيش الإسرائيلي طائرات مسيرة مسلحة بما في ذلك بصواريخ في الضفة الغربية.
وقالت القناة
"12" الخاصة: "في سلسلة العمليات العسكرية التي جرت مؤخرا في نابلس وجنين (شمالي الضفة الغربية)، كانت تحلق بالفعل فوق القوات طائرات مسيرة مسلحة تحمل صواريخ".
وأضافت أنه لم يتم بعد تنفيذ هجمات باستخدام تلك الطائرات، لكن ذلك فقط أمر تحدده الضرورة العملياتية، فإذا ما دعت الحاجة سيتم استخدامها.
وقالت: "يدور الحديث عن تغيير في الطريقة التي يستخدم بها الجيش الإسرائيلي النار في الضفة الغربية، وقد تم تدريب القوات على تنفيذ هذه العملية غير العادية في ظل قيود صارمة تتمثل في عدم إيذاء الأبرياء بالطبع".
وفي السابع من الشهر الجاري، قالت قناة "كان" الرسمية إن قائدي فرقة "يهودا والسامرة" (الاسم التوراتي للضفة الغربية) ولواء "منشيه الإقليمي"، وهي قوات عسكرية إسرائيلية تعمل بالضفة الغربية، تلقيا مؤخرا تدريبات
على استخدام مثل هذه المسيرات خلال النشاطات العملياتية.
وقالت إنه بعد التدريب، سيكون القائدان الإسرائيليان قادرين على تشغيل طائرات هجومية بدون طيار إذا ما اقتضت الضرورة.
وبحسب القناة فإن قائد الفرقة هو الذي سيتخذ قرار تشغيل المسيرات الهجومية وفقا للحاجة العملياتية.
وأوضحت أنه يمكن استخدام هذه المسيرات الهجومية بما في ذلك خلال "تعقد" عمليات اعتقال المطلوبين.
وتشهد الضفة الغربية حالة من الغليان والاضطراب، وسط مخاوف إسرائيلية من تحولها إلى انتفاضة يشعلها شبان فلسطينيون تحت العشرين عاما، وفق تقرير صدر مؤخرا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.