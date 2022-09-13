https://sputnikarabic.ae/20220913/لافروف-وعدد-من-المرافقين-يحصلون-على-تأشيرات-للمشاركة-في-اجتماعات-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1067668607.html

لافروف وعدد من المرافقين يحصلون على تأشيرات للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

لافروف وعدد من المرافقين يحصلون على تأشيرات للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إصدار التأشيرات لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وعدد من المرافقين، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة... 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T09:56+0000

2022-09-13T09:56+0000

2022-09-13T10:01+0000

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وصرحت الوزارة بأن: "اليوم تم منح التأشيرات للافروف وعدد من الأشخاص المرافقين له".وأضافت: "نتوقع إصدار التأشيرات لبقية أعضاء الوفد، وكذلك الحل العاجل للقضايا اللوجستية ، نظرا لقيود العقوبات غير القانونية من قبل الولايات المتحدة، مما يعرقل الخدمات اللوجستية لوصول الممثلين الروس للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة".وطلب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، من زملائه عدم تذكير الولايات المتحدة بأن الوفد الروسي يحتاج إلى تأشيرات أمريكية للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الأمريكيين لديهم التزاماتهم الخاصة.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت، نهاية فبراير/شباط الماضي، عقوبات على لافروف، تشمل حظرا على دخول البلاد، وتجميد أصوله في الولايات المتحدة، وحظرا على الشركات والمواطنين الأمريكيين من التعامل مع الشركات المدرجة في قائمة العقوبات. ووصفت وزارة الخارجية الروسية هذه العقوبات بأنها غير مشروعة، وأضافت أن لافروف ليس لديه حسابات في بنوك أجنبية.ووفقا لاتفاقية مبرمة بين هيئة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها الدولة المضيفة للمقر، يتعين على السلطات الأمريكية ألّا تخلق عقبات أمام ممثلي ومسؤولي الدول الأعضاء في المنظمة لزيارة الأمم المتحدة. وكانت الولايات المتحدة قد رفضت مرارا في السابق منح التأشيرات للدبلوماسيين والخبراء الروس الذين كانوا يخططون للمشاركة في مؤتمرات تقيمها هيئة الأمم المتحدة.

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