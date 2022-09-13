https://sputnikarabic.ae/20220913/محمد-بن-سلمان-يعزي-الصين-في-ضحايا-زلزال-سيتشوان-1067660173.html
محمد بن سلمان يعزي الصين في ضحايا زلزال سيتشوان
محمد بن سلمان يعزي الصين في ضحايا زلزال سيتشوان
أرسل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الصيني شي جين بينغ، في ضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة سيتشوان. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T02:00+0000
2022-09-13T02:00+0000
2022-09-13T02:00+0000
ولي العهد محمد بن سلمان
الرئيس الصيني شي جين بينغ
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وقال ولي العهد السعودي، "بلغني نبأ وقوع زلزال في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب بلدكم، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".كانت السلطات الصينية ارتفاع عدد ضحايا زلزال قوي ضرب غربي البلاد إلى 93 حالة وفاة في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث عن ناجين.وكان زلزال بقوة 6.8 ريختر ضرب إقليم سيشوان الأسبوع الماضي، وتعقدت عمليات البحث عن ناجين وانتشال الجثث جراء الأمطار الغزيرة ومخاطر الانزلاقات الأرضية التي أجبرت بعض السكان للانتقال على ملاجئ مؤقتة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.وأثر الزلزال أيضا على تشنغدو عاصمة الإقليم حيث يخضع السكان لقواعد سياسة "صفر كوفيد" الصارمة الهادفة للقضاء تماما على فيروس كورونا، وهو ما يعني أنه لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم.ويعد الزلزال الذي ضرب إقليم سيشوان هو أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ عام 2017.ويشيع وقوع هزات في إقليم سيتشوان، الواقع جنوب غرب الصين، لاسيما في المناطق الجبلية غربي الإقليم.
https://sputnikarabic.ae/20220907/بوتين-يعزي-الرئيس-الصيني-وشعبه-بضحايا-زلزال-سيتشوان--1067423684.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
ولي العهد محمد بن سلمان, الرئيس الصيني شي جين بينغ
ولي العهد محمد بن سلمان, الرئيس الصيني شي جين بينغ
محمد بن سلمان يعزي الصين في ضحايا زلزال سيتشوان
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أرسل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الصيني شي جين بينغ، في ضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة سيتشوان.
وقال ولي العهد السعودي، "بلغني نبأ وقوع زلزال في مقاطعة سيتشوان
جنوب غرب بلدكم، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل"، وفقا لوكالة
الأنباء السعودية "واس".
كانت السلطات الصينية ارتفاع عدد ضحايا زلزال
قوي ضرب غربي البلاد إلى 93 حالة وفاة في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث عن ناجين.
وكان زلزال بقوة 6.8 ريختر ضرب إقليم سيشوان الأسبوع الماضي، وتعقدت عمليات البحث عن ناجين وانتشال الجثث جراء الأمطار الغزيرة ومخاطر الانزلاقات الأرضية التي أجبرت بعض السكان للانتقال على ملاجئ مؤقتة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
وأثر الزلزال أيضا على تشنغدو عاصمة الإقليم حيث يخضع السكان لقواعد سياسة "صفر كوفيد" الصارمة الهادفة للقضاء تماما على فيروس كورونا، وهو ما يعني أنه لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم.
ويعد الزلزال الذي ضرب إقليم سيشوان هو أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ عام 2017.
ويشيع وقوع هزات في إقليم سيتشوان، الواقع جنوب غرب الصين، لاسيما في المناطق الجبلية غربي الإقليم.