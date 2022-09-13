https://sputnikarabic.ae/20220913/مشاركة-دولية-للعلامة-التجارية-صنع-في-روسيا-في-تركيا-والسعودية-1067684863.html

مشاركة دولية للعلامة التجارية "صنع في روسيا" في تركيا والسعودية

مشاركة دولية للعلامة التجارية "صنع في روسيا" في تركيا والسعودية

أعلن مركز التصدير الروسي عن انطلاق مهمة الأعمال متعددة الصناعات للشركات الروسية تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا" في إسطنبول اعتبارا من 12 سبتمبر. 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T16:10+0000

2022-09-13T16:10+0000

2022-09-13T16:19+0000

اقتصاد

روسيا

السعودية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1057032190_0:159:2989:1840_1920x0_80_0_0_18ed848801d96087a337619ebe78d7eb.jpg

وأشار المركز إلى عرض 13 شركة روسية منتجاتها، وتعمل بنشاط على تطوير قنوات مبيعات التصدير أو التخطيط لبدء أنشطة التصدير في تركيا".ومن بين المشاركين في البعثة مصنعون لمعدات التشخيص الطبية والتقنيات الصناعية والمنتجات الغذائية وسلسلة الرسوم المتحركة ومجمعات لعب الأطفال ومعدات التمرين.وفي سياق متصل أفاد مركز التصدير الروسي عن مشاركة خمسون مصنع روسي للمنتجات الزراعية ومطوري التكنولوجيا للقطاع في المعرض السعودي الدولي التاسع والثلاثين للزراعة 2022 للصناعات الزراعية، وسيكون المعرض الوطني تحت علامة "صنع في روسيا" هو الأكبر في تاريخ المعرض.على مساحة تزيد عن 1.15 ألف متر مربع في الجناح رقم 5 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ستعرض الشركات الروسية منتجات اللحوم والألبان والحبوب والزيوت والدهون والحلويات والأسماك والمأكولات البحرية، وكذلك المعدات والحلول الخاصة بمجمع الصناعات الزراعية.تم تنظيم المعرض بدعم من وزارة الزراعة الروسية ومركز التصدير الروسي والمركز الفيدرالي.ومن المقرر مناقشة آفاق تطوير التجارة المتبادلة في المنتجات الزراعية بين روسيا والمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، التخطيط لسلسلة من الاجتماعات والمفاوضات الثنائية بين رواد الأعمال الروس والشركاء الأجانب المحتملين.وتتمتع روسيا والمملكة العربية السعودية بعلاقة تاريخية طويلة، والزراعة هي أحد المجالات المهمة وذات الأولوية للتعاون الثنائي مع إمكانات كبيرة للتوسع والنمو. المملكة العربية السعودية هي أكبر مشتر للشعير الروسي، بالإضافة لنمو الطلب على المنتجات الروسية الأخرى.يذكر أن نائبة عمدة موسكو، ناتاليا سيرغونينا، أعلنت في وقت سابق من اليوم عن قبول الطلبات المقدمة من الشركات وأصحاب المشاريع الفردية للمشاركة في ستة معارض صناعية دولية في عام 2022، وسيتمكن رجال الأعمال في العاصمة من تقديم منتجاتهم في المملكة العربية السعودية والهند والجزائر.وأعلن نائب رئيس مركز التصدير الروسي، أليكسي سولودوف، نهاية الشهر الماضي أن المركز سيفتتح، بحلول نهاية العام الحالي، جناحا للمنتجات الغذائية الروسية، في العاصمة السعودية الرياض.وقال سولودوف، في اجتماع للجنة الخبراء لاختيار طلبات المنظمات لمعرض المنتجات في الأجنحة الأجنبية: "ستكون المملكة العربية السعودية سادس دولة نفتتح فيها جناحنا. وفي المستقبل القريب سنبدأ في قبول الطلبات من الشركات المصنعة المصدرة لدينا، لعرض بضائعهم هناك".وتحدثت مديرة مركز التصدير الروسي فيرونيكا نيكيشينا، في وقت سابق، عن آفاق التعاون بين الشركات الروسية ونظيراتها العربية؛ ولفتت إلى أهمية الأسواق العربية بالنسبة للشركات الروسية، في الوقت الراهن.وقالت المسؤولة الروسية، في تصريحات على هامش مشاركتها في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن دول العالم العربي أصبحت، في ظل الوضع الراهن، إحدى المجالات ذات الأولوية، التي تعمل الشركات الروسية على إعادة توجيه مبيعاتها إليها.يشار إلى أن روسيا تحاول الاستفادة من كل الإمكانات المتنوعة المتاحة للترويج لمنتجاتها في الأسواق العالمية.

https://sputnikarabic.ae/20220811/مركز-التصدير-الروسي-دعم-الشركات-الزراعية-زاد-بمقدار-17-مرة-في-عام-2021-1066313115.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, روسيا, السعودية