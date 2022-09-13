https://sputnikarabic.ae/20220913/مصدر-دبلوماسي-أنقرة-والأمم-المتحدة-تعدان-آلية-لتصدير-الحبوب-الروسية--1067663212.html
مصدر دبلوماسي: أنقرة والأمم المتحدة تعدان آلية لتصدير الحبوب الروسية
مصدر دبلوماسي: أنقرة والأمم المتحدة تعدان آلية لتصدير الحبوب الروسية
أكد مصدر دبلوماسي، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة تعمل مع الأمم المتحدة، على وضع آليات لتصدير الحبوب الروسية إلى الأسواق العالمية، والتي من المتوقع أن يناقشها... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T07:44+0000
2022-09-13T07:44+0000
2022-09-13T07:44+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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وأضاف المصدر لـ "سبوتنيك": "الآن هذه المسألة يتم إعدادها من قبل إداراتنا المعنية بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وسيتم تقديم جميع الآليات والخطط للنظر فيها من قبل رئيسي تركيا وروسيا خلال اجتماعهما المقرر في سمرقند".وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ، أمس الاثنين، إنه ناقش صفقة غذائية مع منسق الأمم المتحدة أمير محمود عبد الله، دون الخوض في تفاصيل المفاوضات.في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220909/بوتين-مستعدون-لتوريد-50-مليون-طن-من-الحبوب-إلى-الدول-الفقيرة-1067524389.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا, تصدير القمح
العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا, تصدير القمح
مصدر دبلوماسي: أنقرة والأمم المتحدة تعدان آلية لتصدير الحبوب الروسية
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أكد مصدر دبلوماسي، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة تعمل مع الأمم المتحدة، على وضع آليات لتصدير الحبوب الروسية إلى الأسواق العالمية، والتي من المتوقع أن يناقشها الرئيسان التركي والروسي رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين في اجتماع قادم في سمرقند.
وأضاف المصدر لـ "سبوتنيك": "الآن هذه المسألة يتم إعدادها من قبل إداراتنا المعنية بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وسيتم تقديم جميع الآليات والخطط للنظر فيها من قبل رئيسي تركيا وروسيا خلال اجتماعهما المقرر في سمرقند".
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ، أمس الاثنين، إنه ناقش صفقة غذائية مع منسق الأمم المتحدة أمير محمود عبد الله، دون الخوض في تفاصيل المفاوضات.
في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا
، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية
، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.